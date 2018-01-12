暖東峽谷水荒 半年內將有解

基隆市暖東峽谷、童子軍活動中心部分設備年久失修，使得市府的招標案都乏人問津，影響廠商意願，讓觀光旅遊發展受到限制。（張穎齊翻攝）

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中國時報
╱基隆報導

基隆市暖東峽谷、童子軍活動中心及周邊地帶，因長期沒有自來水，不但觀光旅遊發展受限，民眾更經常在旱季時無水可用，只能長期飲用山泉水應急，為協助改善用水問題，立委蔡適應服務處11日邀集相關單位現勘，要求自來水公司今年上半年盡速完成設計規畫。

設置儲水池改善供水

基隆市境內9成4屬山坡地，其中暖暖區更是占大宗，高地經常供水不足，台水一區管理處研議在暖東峽谷上方的台2丙線基福公路和東勢產業道路旁土地，設置簡易儲水設施及接管工程，未來以重力流的方式改善暖東峽谷、暖東里周邊住戶的供水，預計今年上半年完成設計規畫。

至於童子軍活動中心用水部分，經相關單位協商後，研擬基隆市政府將OT案發包整頓後，台水再進行「無自來水地區用水改善計畫」，設計出提供300人使用的受水池。

童軍中心改為露營地

議員林明智表示，去年蔡適應向經濟部水利署爭取了7000萬元預算，投入改善安樂區、七堵區、暖暖區無自來水地區的用水接管，但是童子軍活動中心、暖東峽谷、暖東里東安宮一帶卻長期無自來水，希望在併入改善計畫後，可完成簡易蓄水池、受水池、管線整頓等設置。

他提到，童子軍活動中心部分，會透過促參的方式，整頓成為露營基地，提供民眾使用，但當務之急還是用水問題，必須有賴各相關單位共同努力。

由於整個用水改善計畫，涉及道路施作、用地取得及接管工程施作等問題，蔡適應服務處表示，將要求台水、公路總局、基市府各單位的橫向聯繫與配合，共同持續提供協助，以完成無自來水地區的供水改善。

(中國時報)

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