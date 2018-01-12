不收容輕度身障者 社會隱憂

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

截至2017年底，設籍桃園市的身心障礙人數約有8萬2000多人，其中輕度身心障礙者近3萬3000人，然而社會福利機構收容對象受限，輕度身心障礙者條件不足，根本無法入住，恐成為家屬沉重的負擔及社會隱憂。

社會局統計，設籍桃園市的輕度身心障礙者有3萬2934人、中度2萬5387人、重度1萬3270人、極重度則有1萬458人，根據醫院所評鑑的身障類別與等級，僅中、重度以上患者才能入住社會福利機構，也可選擇護理之家、老人福利機構等，享有專業人士負責照護。

負擔之重 家庭難承受

但有社工指出，現況下輕度身心障礙者人數最多，享有公部門補助的社福機構，收容對象受到限制，眼見許多輕度身心障礙者狀況不佳，家屬缺乏專業知識無力照護，有些人甚至被不肖集團利用去從事非法行為，成為家庭沉重的包袱。

社會局社工督導劉彥伶表示，醫院評估的輕度身心障礙者，大多具有生活自理能力，就程度上而言，不希望他們入住機構，這樣反而減少與外界社會的接觸，導致狀況可能越惡化。家中有輕度身心障礙者家庭，可申請非機構式的居家照護或送餐服務，還有「社區日間作業設施」可提供能力、認知訓練及社會適應訓練等。

接受訓練 讓社會接納

她解釋，社區日間作業設施也稱「小作所」，提供身心障礙者自特教學校畢業後，白天時間可與社區互動、參與簡單手作課程的機會，他們可以學習簡單的作業活動，例如烘焙、手工皂、簡易代工等，提升自立能力外，也有機會和社區互動，也給予家人喘息機會。目前桃園市有10間小作所，未來還會逐步增設，提供身心障礙者更多照護能量。

(中國時報)

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