柯子湖增溼地 竹市打造左岸

2018年01月12日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

為打造新竹左岸計畫休憩生活綠帶，新竹市政府11日啟動「頭前溪柯子湖人工溼地引水改善工程」，未來每日可淨化水量增至1萬噸，減少頭前溪汙染負荷，打造民眾自然親近環境空間，同時建置雲端環境教育導覽系統，逐步完成休憩親水生態藍帶。

淨化水量增為萬噸

副市長沈慧虹在主持開工儀式時表示，頭前溪是新竹市的母親河，過去隨都市開發，水質受到影響，繼啟用柯子湖、溪埔子人工溼地公園，帶來淨化溪流效益後，此次再啟動柯子湖人工溼地引水改善工程，將地下暗管改為開放式明渠，改善水流及提升維護效能，更新設沉澱池，將淨化水量從每日8000噸增至1萬噸。

此外，工程也設置超過1公里休閒步道，串聯柯子湖溼地外圍與千甲段空氣品質淨化區，讓市民親近溼地、觀察生態，並設置雲端環境知識系統。

未來，民眾只要透過手機掃描QR code，便能顯示生態環境的介紹與指標系統，讓孩子隨時隨地獲得自然知識。

生態工法生物樂園

環保署水質保護處長葉俊宏表示，新竹市環保局在水汙染考核名列前茅，頭前溪柯子湖人工溼地引水改善工程，未來將增加2000噸汙水處理，相當於1萬人每日廢水產生量，CP值相當高，此外工程採生態工法，將保留生物棲息空間，一舉數得，相信未來新竹左岸美景可期。

柯子湖人工溼地總面積8公頃，包含陸域2.31公頃及水域5.69公頃，工程採生態工法改善溼地引水道，將人工溼地水域面積由原本5.69公頃增至6公頃，更鋪設環池道路透水鋪面達1200平方公尺，及8處共26噸水撲滿保水設施，工程預計6月完工啟用。

(中國時報)