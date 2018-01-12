復康巴士 擬開放民間參與

2018年01月12日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市目前建置260台復康巴士，提供身障朋友載運服務，預期今年能增到280輛，由於未來服務需求仍很大，市府除將檢討搭乘路線、時間與搭乘方式，持續增加供給外，也將朝向開放民間參與方式來提高效率。

不只身障者 需要都可使用

台中市社會局長呂建德表示，未來將研議委由民間機構辦理復康巴士，且不只是身障者，長照的長輩也可使用復康巴士，但會依障別和是否為低收入戶的經濟情況，研議在使用固定趟次後收費，讓復康巴士可以擴及身障者之外，讓有需求的民眾也能使用，提升使用效率。

「目前台中市有260輛復康巴士，今年希望能達到280輛！」呂建德說，台中市因人口老化或因病傷殘，每年約增加3000名身心障礙人士，且台中市復康巴士是6都中唯一免費，對復康巴士的需求面大幅增加，也造成未訂到車的人數隨之提升。

檢討排車路線 提升周轉率

市府除強化供給面，也提升復康巴士的周轉率與效率，2016年復康巴士服務68萬多趟次，2017年已提升到72萬趟次，在車輛數相同條件下，服務總體績效增加。社會局也檢討排車路線，協調利用離峰搭乘或共乘，增加身障朋友服務機會，並依不同區域的身障需求配置車數。

至於無障礙計程車是否可協助復康巴士的不足？市府表示，由於乘客位子減少，且身障乘客上下車服務需較長時間，加上必須以車隊名義申請補助，需要更多誘因鼓勵業者投入。交通局長王義川表示，將研議評估增加無障礙計程車的補貼，希望更多計程車投入服務行列。

(中國時報)