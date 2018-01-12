民宿大評比 彰化首摘優等獎

彰化縣放寬民宿條件，民宿快速成長，鹿港不少民宿修繕老房子，讓人感受歷史的軌跡和懷舊氛圍。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣過去被抱怨沒地方可住宿，彰化縣政府2016年1月公告放寬偏遠地區認定，原列偏遠地區11個鄉鎮，新增到24個鄉鎮，彰化縣新增合法民宿從原本19間增加到目前45間，增加率13％，交通部觀光局舉行「城市好旅宿～縣市政府管理績效評比」，彰縣政府首次摘下優等獎。

放寬偏遠地區認定

交通部觀光局每年協助各縣市執行旅宿業稽查管理、不定期業務督考、舉辦旅宿管理相關法規座談會等方式，協助各縣市政府提升旅宿業管理量能，縣府在2017年，首度獲得85分以上評分，較2016年度評比甲等更進一步。

過去，觀光熱門地區的業者經營民宿被開罰，多次掀起熱議，尤其是鹿港，以老房子、古蹟等歷史軌跡吸引人心，民宿就在都市計畫區內，引起有修改規定必要的呼聲，縣府考量旅宿業實際需求，特別放寬偏遠地區的鄉鎮認定。

從2016年1月起，除了彰化市、員林市外，24個鄉鎮內的範圍，無論是否在都市計畫區，都開放申請民宿，容納的房間宿量，也從原本5間放寬到8間。條件鬆綁後，縣內民宿如雨後春筍成長，1年內新增合法民宿共26間，其中20間為105年1月開放偏遠地區鄉鎮認定後新增，占新增家數77％。

民宿大幅增至45間

城觀處統計，彰化縣目前合法旅館共69間、合法民宿45間，為確保旅客住宿權益，每年定期會同消防局、衛生局、警察局、建設處等單位聯合稽查，並於官方網站揭露非法稽查資訊。

(中國時報)

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