五妃廟鳳凰木 路倒壓傷人

台南國定古蹟五妃廟10日傳出一株鳳凰木疑褐根病，根部腐爛倒塌。（曹婷婷翻攝）

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中國時報
／台南報導

台南國定古蹟五妃廟10日傳出一株鳳凰木疑褐根病，根部腐爛倒塌，壓傷文化局古蹟營運科員工家屬，傷者顱內出血住院治療觀察中；文化局長葉澤山說，雖定期巡視樹木狀況，但防不勝防，將會同樹醫再作嚴謹評估，避免類似情況發生。

傷者顱內出血住院

這起意外發生在10日下午，台南五妃廟的鳳凰木可能因連日降雨、土壤鬆軟，竟無預警倒下，恰巧古蹟營運科員工的丈夫許姓男子當時正在樹木倒塌處協助整理園區，不幸遭壓傷，送醫發現顱內出血，目前仍住院觀察治療，文化局長葉澤山說，獲悉消息後，就持續關注同仁家人傷勢，也給予必要協助。

葉澤山說，倒塌的這棵樹木因外表枝葉茂盛、毫無病態，同仁雖定期巡視查看，但光憑肉眼檢視，就是一棵健康的樹木，沒想到，樹木倒了才知道原來根部已經腐爛，樹根毫無抓地力，才會無預警倒下。

他強調，古蹟營運科本身也有進行樹木管理，針對樹木編列健康履歷，註記是否生病等健檢資料，但也坦言，以這棵倒塌的樹木為例，就像是外表看似健壯的人，突然心肌梗塞倒下，毫無徵兆也無從預防，這也是未來要加強管理、照顧的樹木課題，避免類似事件再度上演。

文化局將加強管理

台南社大環境行動小組研究員吳仁邦則以「樹木會殺人」在臉書發聲感慨，他說，事發當時沒風沒雨，樹木卻壓傷友人長輩，「什麼時候，政府才能關心樹木健康？」他說，市府等相關單位未將樹木生長空間等因素考慮在內，才會發生意外。

(中國時報)

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