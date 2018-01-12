旺旺招財 嘉縣府會一家親

11日嘉義縣春聯發表會上，嘉義縣議長張明達（中）、太保市長黃榮利（右）與狗明星進行一場推車比賽，現場笑聲不斷。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導
嘉義縣長張花冠（左三）與議長張明達（左一）現場揮毫，較量畫法功力。（呂妍庭攝）
縣府狗年春聯從2樓垂降而下，洋溢年味。（呂妍庭攝）

嘉義縣長張花冠11日偕同議長張明達共同舉辦狗年春聯發表，此次為張花冠9年任期最後一次發送春聯，有別以往春聯僅張花冠一人落款，這款《旺旺招財》難得兩人一同落款，接班意味濃厚。對此，縣府解釋，縣長、議長一同落款，象徵府會一家親，共同行銷嘉義和2018台灣燈會，至於將印製4萬多份的旺旺春聯，會在農曆年前分送給全縣各家戶。

旺旺春聯 分送縣民

為迎接農曆狗年，昨發表會特地邀請黎明狗學校的狗明星帶來一連串精彩花式表演，張明達、太保市長黃榮利在大家推派下，上場和小狗進行一場推車競賽，張明達率先抵達終點，落後的小狗一臉無辜，逗得全場歡笑聲不斷。

隨《旺旺招財》春聯曝光發表，長810公分、寬380公分的巨型春聯也從縣府2樓垂降而下，震撼的視覺體驗，讓嚴肅的辦公廳舍頓時充滿喜氣年味，而張花冠和張明達也當場PK揮毫，各自寫下「旺旺招財」較量筆功，更代表縣府與議會同心齊力，為嘉義縣美好前景打拚。

台灣燈會 躍上國際

張花冠致詞時除細數任內政績，也特別強調，即將到來的2018台灣燈會，是有始以來展期最長，展場50公頃最大，尤其結合光影藝術科技與燈會節慶，一定會轟動全國，讓嘉義站上國際舞台，嘉義要狗來富，就靠這次機會，張明達則是力邀全國民眾過年來嘉義走春、看燈會，迎接旺旺的一年。

(中國時報)

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