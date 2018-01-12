陸橋上嘗美食 駁二新亮點

全台唯一景觀陸橋餐廳駁二On The Bridge紅橋餐廳11日在駁二舊公園陸橋天空雲台正式開幕。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

駁二藝術特區旁的舊公園陸橋有40多年歷史，西臨港線停駛後，功能不再，文化局邀在地「打狗啤酒」進駐，規畫全台唯一陸橋餐廳，白色小屋完全融入橋型弧度，消費者可一邊品嘗無國界料理、創意調酒，一邊遠眺鐵道公園及港口美景。

夜間景觀 未來更美

高市文化局長尹立指出，公園陸橋建造於1976年，原本是跨越台鐵軌道、連結鼓山一路及公園路，串連鹽埕區與哈瑪星的交通要道，隨著西臨港線停駛，陸橋功能不復存在，於2016年申請為紀念性建築，並持續思考活化方式。

為保留歷史軌跡，副市長史哲提出不破壞橋體結構的原則，請建築師張瑪龍設計2層樓白色小屋，完全融入紅橋原本的弧度，在橋上建築可遠眺鐵道公園及港口，等輕軌二階段工程告一段落後，會沿著鐵軌布設LED燈條，讓夜間景觀更具可看性。

「On the Bridge」規畫1樓是容納70人的餐廳，提供無國界料理，營業時間從上午10時至晚間10時，2樓則是50人空間無菸酒吧，由打狗啤酒創辦人呂孟寰親自掌檯，提供各式經典與創意調酒，營業時間則是晚上6點至凌晨2點。

打狗啤酒 進駐二樓

這是全台唯一座落在陸橋上的餐廳，業者表示，去年底試營運，1個多月來民眾接受度很高，未來每月將依時令換菜單，也會向顧客介紹料理背後故事。

高雄市長陳菊11日中午，率領多位局處首長前往「On the Bridge」陸橋餐廳用餐，她說，公園陸橋的存在，見證高雄港作為海陸聯運系統的樞紐，以及產業轉型面臨的空間問題，市府嘗試引進創意、翻轉空間，以巧妙方式保留具有歷史意義的鋼構橋體。

(中國時報)

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