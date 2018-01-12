恆春區漁會上演鬩牆風雲

2018年01月12日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

張榮志在「首席顧問」徐清通的辦公桌抽屜裡找到多位理事、代表的印章，他懷疑徐有偷竊行為，將對其提告。（謝佳潾攝）

去年全國區漁會改選，恆春區在縣議員張榮志的領軍下，以「常年會費減至1000元，漁業用冰減至150元」的口號變天成功，不料時過10個月後不僅承諾未兌現惹怨，還疑演變出「鬩牆戲碼」，張11日帶漁民數十人到漁會抗議理事長、總幹事從中阻礙政策進行，怒訴自己無辜挨罵名。

議員張榮志率漁民抗議

張榮志指出，漁會之所以存在就是為了保障漁民權益，所以去年理監事改選時，由他領軍的在野派競選團隊就以此為終極目標，提出「常年會費減至1000元，漁業用冰減至150元」的政見盼改革漁會，最後果真獲得肯定拿到10席理事、17席代表，不料卻事與願違。

他說，新團隊上任至今已過10個月，但當初的政見不僅完全沒兌現，漁業用冰甚至還漲價到200元，漁民早已怨聲四起，且還連帶埋怨是他信口雌黃沒信用，他真的感到委屈，因為他早有反應，不料卻得到總幹事江家蓁「減收會費、冰錢是圖利漁民」的回應。

「圖利漁民不是犯法！」他強調，現在大環境不佳，這2訴求只是還給漁民應享有的權益，江家蓁等人怎麼可以罔顧支持者的期待，所以決定帶人前往漁會抗議，要求他們召開臨時理事會向全體漁民說明。

理事長陳瑞木說，會順應漁民心意將在19日召開臨時理事會。但江家蓁說，去年10月26日理事會上，早已將這2點列入會議討論，並非完全不理，反而是照程序在走，這改革還需要在3月的代表大會上通過後才能執行。

漁會虧損暫難兌現政見

江家蓁強調，漁會目前還虧損800多萬，實在無法及時兌現改選中說的政見，若要強行執行，無異是讓漁會財務更雪上加霜，且聽聞張議員將選下屆鎮長，若是他為拚政績而將承諾無法兌現的責任歸咎給她，她實在不能承受。

(中國時報)