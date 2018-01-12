A1類交通事故 死亡數創新低

2018年01月12日 04:10 中國時報 劉于翔 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府11日公布2017年度A1類交通事故（24小時內）死亡人數統計，創近20年來最低紀錄。據統計，2017年共發生3萬7690件交通事故，死亡人數65人，受傷人數2萬8773人，較2016年發生3萬8782件事故，死亡人數89人，受傷人數計2萬9190人為少；其中，又以A1類交通事故死亡人數降幅最大，機車死亡人數減少22人。

交通局分析，2017年24小時內死亡交通事故中，當事人死亡事故以機車騎士占46％、行人占43％為最多，肇事車輛以營業大客車事故占11％；另肇事因素中酒駕事故案件約占2％。

交通局指出，為加強18-25歲機車族群交通事故防制，除了到各大專院校舉辦座談會，研商短中長期改善作為外，也辦理「機車移動式測速」執法專案，在機車騎士易肇事路段及時段，加強編排移動式測速照相取締勤務。至於營業大客車涉入事故防制，則加強督導公車及客運業者注意視線死角，也宣導行經行人穿越道時應減速慢行及優先禮讓行人通行。

交通局也提醒，每年1月至3月春節佳節期間，民眾常有聚會飲酒助興，為酒駕肇事高峰期，市警局除持續執行取締酒駕專案勤務外，另也將強化機動巡邏攔檢，特別呼籲民眾酒後勿開車，或洽酒後代駕服務，讓台北市成為「零酒駕」的安全城市。

(中國時報)