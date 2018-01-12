樹林藝文綜合大樓 年底完工

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中國時報
／新北報導

樹林地區長期以來缺乏大型表演空間，新北市府編列7億8千萬經費，建置樹林藝文綜合行政大樓，打造地上7層、地下3層的行政大樓及表演廳，劇場空間可容納500位席次，結合鄰近即將營運的影視商城，打造樹林新興商業圈，預計於年底完工。

為了提供樹林區民眾對藝術空間的需求，新北市活化閒置的建國公園，改建為「樹林藝文綜合行政大樓」，編列7億8千萬經費，打造行政大樓及表演廳建築，未來將有市府二級機關樹林衛生所、圖書館及新工處分批進駐，服務在地民眾。

新北市長朱立倫11日視察表示，藝文綜合大樓囊括文教、醫療及市政公共服務等項目，另闢建藝文展演空間，加上緊鄰影視商城，群聚為樹林新興商業區，預計於年底完工。

工務局指出，行政大樓1、2樓空間為樹林衛生所，3、4樓為圖書館，5至7樓為新工處辦公室，地下3層則闢設停車場，提供245個車位。

表演廳設計以實驗劇場為發想，空間可變化成鏡框式、三面式及四面式等，最多可容納500位觀眾，新北市議員洪佳君指出，在地藝文團體眾多，卻苦無寬敞的表演空間，未來戲劇、舞蹈、演講等活動通通可以在此舉辦。

工務局說，工程基地原有一株珍貴老樹，為了維護自然生態，變更原設計方案保留老樹，並藉由中央穿廊串連南側廣場及北側老樹，創造開放性的活動空間。

(中國時報)

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