OT乏人問津 先編1500萬整修

2018年01月12日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市暖東峽谷林木完整，溪水清澈見底，一旁還有童子軍活動中心，雖然地區偏遠，但儼然是一處休閒祕境，但園區內設備卻年久失修且供水不足。基隆市政府對此推動委外OT案，想打造觀光廊帶，但至今卻沒有一家廠商願意投標。市府教育處表示，會先投入1500萬元整修改善設施，屆時再重新招標。

暖東峽谷擁有壯闊的景色，受到東勢溪的溪水沖蝕，從上游的火燒寮一直延伸下來都是峭壁溪谷的景觀，曾吸引許多人到訪踏青郊遊，而被畫為「暖東峽谷森林遊樂區」，園區內有露營場、步道、吊橋等人為設施，但卻久未修繕，影響遊客意願，也導致廠商無力經營，2012年底停止對外開放。

市府2016年推動「童軍活動暨暖東生態遊學中心修建營運移轉OT案」，配合暖東峽谷打造觀光廊帶，但因為設施老舊，且沒有使用執照及建照的緣故，讓市府召開了3場招商說明會，至今卻仍乏人問津。

議員林明智說，童軍活動中心和停車場占地1.5公頃，分別由教育處和交旅處管理，但現在境內部分設施沒有使用執照及建照，且供水不足，讓這塊有潛力發展的地方停滯，現已要求市府改善，並請台水計畫在童軍中心引入蓄水池。

教育處回應，目前先規畫1500萬元進行基地內建物設備，並補上合法的建照與使用執照，預計本月開始施工，7月整修完後再移交給交旅處重新委外OT招標。

交旅處則表示，會先等基礎設施做好改善後，再行委外招商，未來也會結合周邊生態與人文導覽，並在最大開放限度下，允許廠商可進行非童軍的相關活動。

(中國時報)