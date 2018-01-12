陸空雙淨化 母親河美景再現

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中國時報
／竹市報導

新竹市政府近年積極淨化新竹的「母親河」頭前溪環境，並以「陸空」方式全力翻轉生態，2017年也投入1200萬進行千甲段高灘地綠化工程，打造3.81公頃占地面積最大、全市第6座空氣品質淨化區，每年可自然潔淨二氧化碳約5.05噸。

市長林智堅表示，頭前溪是新竹的母親河，市府近年已投入1億4998萬，分別進行溪埔子、柯子湖人工溼地水質淨化，成功恢復河岸美景，並改造頭前溪周邊景觀改造等，以及重新鋪設4.4公里頭前溪自行車道。

為給市民優質親水環境，目前積極爭取前瞻基礎建設5.2億經費，目標於兩年內完成新竹左岸計畫，營造「符合自然生態」、「低度維護管理」及「以市民使用為出發」的帶狀景觀、休閒、生態、環境教育空間，提供多元休憩功能，打造優質親水居住環境。

環保局指出，新竹市現有5座空氣品質淨化區，分別為3處環保公園、1處垃圾場復育綠化及1處都會區自行車道，總計每年可以自然潔淨空氣中二氧化碳約27.83公噸、總懸浮微粒約6.67公噸。

除位於市區的湳雅環保公園外，其餘淨化區均位在新竹市沿岸17公里生態休閒觀光帶的多元化休憩公園區段內，自北而南為南寮環保公園、漁港環保公園、看海公園、海天一線觀景區，透過自行車道串連一起，提供空氣淨化與休閒遊憩功效，相關資訊可上環保局網頁查詢：http://air.hccepb.gov.tw/air/pro2/index.html。

(中國時報)

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