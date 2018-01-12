開創環境帶動觀光 還得再花心思

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣向來沒畫定大型旅館用地，業者經營旅館，都利用商業或住宅用地，縣內旅宿容量特少，至今也沒五星級旅館進駐，業者認為這也是造成彰化旅遊都是匆匆過客的原因，放寬民宿條件後，也有業者反彈，認為會瓜分客源，但更多業者認同開創環境，自然帶動觀光。

花東、阿里山、墾丁等熱門景點，受大陸客銳減，民宿哀鴻遍野。彰化縣陸客本少，旅宿更少，放寬設立準則，彰化縣民宿發展協會理事長許書基認同，認為創下全國最優的條件，對帶動觀光有加分。

但也有老業者指出，一下子條件放寬，宿量倍增，但觀光人潮並沒同步進來，原本就經營維艱，客源再被稀釋！尤其彰化幅員小，鹿港一開放，民宿群聚，王功、田中、田尾遊客都被吸走。

許書基指出，花東等地區民宿動輒2、3000間，反觀彰化縣整體民宿到目前連100間都不到，旅宿容量太少，反不利爭取留宿，像是300人、1000人等大團，就乾脆到台中等地找旅館，創造優質條件，更有利爭取客源，彰化縣的民宿還有成長空間，且業者花心思，創造更能深入認識在地自然人文風情的旅遊體驗。

業者也指出，每次大型路跑，像田中馬拉松、鹿港馬拉松等，民宿一下子就被訂滿，值得持續增強行銷力道，多舉辦一些吸引人心的活動，對觀光、旅宿業都是福音。整合更公開、完整的旅宿資訊平台，也值得再努力。

(中國時報)

飯店主廚辦桌 獨老圍爐先過年 新聞透視－老樹長照 樹醫健檢抓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。