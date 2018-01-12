開創環境帶動觀光 還得再花心思

2018年01月12日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣向來沒畫定大型旅館用地，業者經營旅館，都利用商業或住宅用地，縣內旅宿容量特少，至今也沒五星級旅館進駐，業者認為這也是造成彰化旅遊都是匆匆過客的原因，放寬民宿條件後，也有業者反彈，認為會瓜分客源，但更多業者認同開創環境，自然帶動觀光。

花東、阿里山、墾丁等熱門景點，受大陸客銳減，民宿哀鴻遍野。彰化縣陸客本少，旅宿更少，放寬設立準則，彰化縣民宿發展協會理事長許書基認同，認為創下全國最優的條件，對帶動觀光有加分。

但也有老業者指出，一下子條件放寬，宿量倍增，但觀光人潮並沒同步進來，原本就經營維艱，客源再被稀釋！尤其彰化幅員小，鹿港一開放，民宿群聚，王功、田中、田尾遊客都被吸走。

許書基指出，花東等地區民宿動輒2、3000間，反觀彰化縣整體民宿到目前連100間都不到，旅宿容量太少，反不利爭取留宿，像是300人、1000人等大團，就乾脆到台中等地找旅館，創造優質條件，更有利爭取客源，彰化縣的民宿還有成長空間，且業者花心思，創造更能深入認識在地自然人文風情的旅遊體驗。

業者也指出，每次大型路跑，像田中馬拉松、鹿港馬拉松等，民宿一下子就被訂滿，值得持續增強行銷力道，多舉辦一些吸引人心的活動，對觀光、旅宿業都是福音。整合更公開、完整的旅宿資訊平台，也值得再努力。

(中國時報)