照亮台灣燈會 6國際城市共襄盛舉

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中國時報
／嘉縣報導

距2018台灣燈會舉行只剩1個多月，相關前置作業都在緊鑼密鼓籌備中，今年除8大主題燈區以高科技搭配花燈，並以「水陸空」結合藝術、地景來呈現外，縣府也在故宮南院的「宮迎嘉賓」燈區另規畫出國際暨友誼城市燈區，有別觀光局的國際花燈，嘉義的國際燈區已確定有6國際城市，台灣8縣市花燈共同展出，預計2月初就能看到各國花燈雛形。

為讓嘉義的國際暨友誼城市燈區展現特色，縣府積極邀請外國團體來台展燈，繼之前張花冠親自邀請韓國首爾燈節委員會來台後，日前日本新潟縣交通政策局長水口幸司、新潟空港build佐佐木稔社長、遠東航空經理陳玟玲等一行人也拜訪張花冠，表達燈會期間，將與遠東航空攜手展出具有新潟在地特色燈組，並派出新潟的鬼太鼓到現場演出。

縣府新聞行銷處長李雅貞指出，嘉義縣的燈會是一場突破傳統的「智慧型」台灣燈會，除吸引日本新潟、靜崗、千葉、美濃4縣市來展燈，新加坡也確定會來，至於韓國因忙著舉辦冬奧確定不參與此次燈會，其中美濃市將送來100個紙燈，展現當地和紙產業文化。

此外，企業燈區將有超過25間企業共襄盛舉，藉由自行設計、施作燈組及光環境，帶給觀眾們耳目一新的感受，台灣菸酒公司還會特別搭設台啤體驗館，讓大家賞燈之餘也可以享用美食。

(中國時報)

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