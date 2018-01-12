東區門戶計畫 南港改頭換面

即將於今年4月完工的南港展覽館2館，目前工程單位仍加緊趕工中。（翻攝自林欽榮臉書）

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中國時報
／台北報導
台北市副市長林欽榮（左一）在三重綠地公園預定地，聽取建築師簡報。（曾百村攝）

台北市府為推動東區門戶計畫，加速南港發展，北市副市長林欽榮11日訪視南港經貿土地綠地工程進度，同時也訪查即將於今年4月完工的南港展覽館2館連接道工程。林欽榮滿意表示，目前工程進度順利，大眾屆時絕對可以感受到南港大幅度的蛻變。

林欽榮表示，以往南港地區因工廠林立，鐵路縱橫，難免給民眾有「亂」的都市印象，而隨著鐵路地下化工程、沿線工業區轉型後，政府陸續投入眾多公共建設，包括南港軟體工業園區、南港車站BOT大樓、南港展覽館、國家會展中心等，使得南港改頭換面。

位於南港區經貿二路62巷與三重路交叉路口，是南港區三重里都市更新「三重綠地公園」預定地，同時緊鄰南港展覽館2館，林欽榮前往訪視工程進度時，要求施工廠商一定要將綠地做到完美，因為該地處在經貿園區的綠軸節點，也是東區門戶計畫中綠地意象的全新示範。

有別於傳統公園設置遊戲設施、健康步道、地下停車場等「人為便利」導向的鄰里場所，三重綠地公園將回歸道自然人本的精神與拓樸的環境連結，透過雨水貯留滲透設施「雨水積磚」將原始綠地與城市水資源結合，傳遞生態城市的綠色夢想。

另外林欽榮也順道訪視南港展覽館1、2館連接道工程，林欽榮表示，興建連接道不僅可以讓兩個展覽館的人潮不必經過道路，就能互相流通，減少當地交通量。此外連街道更「貼心」通往捷運站出入口，讓前往展覽館參加活動的民眾交通上更加便利，林欽榮說，期待完工之後，讓民眾在此可以感受到更舒適的會展空間。

(中國時報)

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