中港大排無障礙坡道 5月改善

新莊中港大排河廊沿線人行道上的無障礙坡道出現數公分落差，影響身障族出入。（高鈞麟翻攝）

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中國時報
／新北報導

新莊中港大排河廊沿線人行道，雖設置無障礙坡道，但坡道與柏油路面間有高低落差，造成輪椅族不便，坡道末端路緣石還畫設紅線，更會因天雨溼滑，發生滑倒意外。議員何淑峰11日上午會同水利局會勘，要求改善中港大排附近多達20餘處設計不良的無障礙坡道，水利局從善如流，預計5月底前全數改善。

中港大排整治後，成為熱門的親水景點，許多民眾常到此散步、慢跑，單車族也可以在自行車道享受騎乘樂趣，被譽為都會區最美麗的河廊。

何淑峰接獲民眾陳情，河廊沿線人行道上的無障礙坡道，與路面有數公分的落差，影響身障族出入，而且馬路既已畫設紅線，坡道末端的路緣石又塗上紅漆，感覺多此一舉，尤其是紅漆覆蓋粗糙面，無法產生止滑效果，易讓行人、輪椅、嬰兒車及單車族發生滑倒意外。

何淑峰指出，會勘後竟有多達20餘處設計不良的無障礙坡道，有些坡道地磚還出現破損，讓無障礙坡道變得「有障礙」，不利民眾行走，要求相關單位盡速改善。

水利局技正張永昇表示，疑因是道路鋪設水泥時，路面水泥變厚，導致坡道與路面產生落差，檢視後會整平路面，敲除突出部分，使無障礙坡道與馬路能平順銜接，至於坡道路緣石紅漆則會塗銷，預計5月底前改善完工，維護民眾安全。

(中國時報)

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