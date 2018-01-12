基隆拆違建 強制收費

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中國時報
／基隆報導

全國違建問題嚴重，違建引發火警造成人命損傷案件不時頻傳，基隆市政府為此制定《違建強制拆除自治條例》，11日草案出爐，最快今年通過審議實施，未來拆除違建將採強制收費，期盼有效杜絕違章建築成長。

根據市府都發處統計，目前全基隆市共有1萬7000多件違建，每月平均查獲30至40件，是每月查獲數量2倍；每年基隆市違建數量成長約百餘件，單是去年就查獲484件違建，僅拆除311件。

都發處說，由於拆除速度跟不上違建成長速度，加上基隆市拆除工班從最早25人編制縮減為9人，人力、經費預算有限的情況下，很難杜絕違建成長。

此外，都發處使用管理科長史文成表示，有鑑於去年11月22日新北市中和縱火案造成9人喪命，引發社會對隔間套房違建安全關注，內政部要求各縣市訂定相關自治條例，基隆市《違建強制拆除自治條例》草案最近也出爐，針對違建面積和建物構造訂立收費標準，如鋼骨造3層以下每平方公尺收費1200元，4層以上每平方公尺收費1720元。

史文成說，《違建強制拆除自治條例》草案近日將送法規小組討論，經由市務會議通過後，將送議會審議，如果最後順利通過議會審查，最快今年就可以發布實施，未來拆除市區違建，將照條例制定收費標準來向民眾收費。

(中國時報)

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