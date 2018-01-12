桃捷綠線拆標 憂步機捷後塵

2018年01月12日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

爭取國民黨提名參選桃園市長的前立委楊麗環，11日和桃園捷運監督聯盟、桃園市議員舒翠玲，痛斥桃市府捷運綠線標案，竟從統包改拆標，質疑為特定廠商「綁標」，擔憂介面無法串連步上機捷後塵，更質疑機電標案擴充預算竟高達一半，憂心藉此「擊退」優質廠商。

交通局長劉慶豐反批政客只會「出一張嘴」強調拆標也是大統包，且有國內外數一數二團隊組成專案顧問管理（PCM）評估執行，反問國內有哪家廠商有能力一口氣標下高達500億元的土建工程，又有哪家銀行敢這樣信貸，強調介面整合沒問題，台鐵地下化挖20米、綠捷開挖40米共構很順利，機電擴充預算也是為了將來延伸到中壢和大溪線預先準備，籲不要用非專業臆測抹煞公務員的努力。

捷運監督聯盟召集人牛煦庭和舒翠玲說，縣府時期發現機場捷運因介面整合問題延宕、跳票，將桃園市首條自辦捷運「綠線」以統包的形式設計，沒想到市長鄭文燦上任後改讓土建與機電分開發包。舒以鄭曾斥桃園區風禾公園分包多家導致管線無法整合為例，擔憂綠捷10個站體介面整合、工程控管問題，唯恐一標出包會像傳染病般導致整條捷運停擺。

舒翠玲更爆出，市府委託顧問公司估算出綠捷機電所需工程為326億元現正進行招標，卻另有擴充預算135億，質疑市府先低價阻大廠、特定廠商得標後再提高預算，她也不滿簽約金高達20％，還沒看到機電設備、只給書面文件就能爽領65億元，未來機電安裝完成領85％、277億元，根本不用管能否上線使用。

楊麗環說，機捷土建和機電拆標，介面不相容致工程延宕，又衍生政府與承包商互告，卻沒任何一位官員下台負責，質疑市府執意拆標想掩飾不法，她也認為，走地下的綠捷原和高架的桃園火車站共構，但如今鄭高喊台鐵地下化，「若綠捷先完工，台鐵也走地下，是要把綠捷拆掉嗎？」要求市府一一釋疑。

(中國時報)