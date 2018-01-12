高雄旅館添新血 盈餘濟弱助學

「哲園學產文教會館」11日正式開幕，鎖定國際青年、學子、家庭及國際人士。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高市旅宿業再添新血！力麗觀光集團插旗港都，與教育部ROT合作，打造「哲園學產文教會館」，11日正式開幕，鎖定國際青年、學子、家庭及國際人士，結合公益與文教藝術做市場區隔，並將盈餘依比例挹注教育部學產基金。

「我們不會缺席高雄」該會館董事長蔡宗易指出，力麗集團是國內第1家上櫃飯店管理顧問公司，要走連鎖概念，預計全台拓展15家飯店，高雄是重要的戰場，去年底先在愛河開「久居棧」後，這回再與教育部攜手開設「哲園學產文教會館」。

蔡宗易說，會館為教育部資產，去年進行公開招標，力麗脫穎而出，主攻國際青年、學子、家庭客，空間布置如家庭的溫馨感，每房8坪以上，設有交誼聽、會議室、健身房、撞球室及50坪展覽場域。

會館座落於中華一路上，緊鄰美術館、瑞豐夜市、高鐵，擁有116間客房，提供6種不同房型。他表示，平日房價從2400元起跳，持學生證可享定價5折優惠。另慶開幕，2月1日前，平日4人房含早餐享有1688元超殺價格。

他說，會館主要以公益與文教藝術為發展主軸，盈餘的2～4.9％，將依收益結果，按照比例回歸教育部學產基金，包括宣導學產基金濟弱助學，提供高雄中小學低收入戶獎學金、規畫高雄市立美術館與民間社團與文教協會合作，並將在飯店設置「學產資料閱覽室」，以提供海外國際交流與旅遊資訊。

(中國時報)

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