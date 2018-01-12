警官辱罵女警 遭申訴調職

2018年01月12日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新店警分局前游姓交通分隊長去年12月遭女警申訴，多次言語騷擾，還直接怒罵女警「被我X，還要說謝謝！」市警局介入調查後，將游某調離主管職，調往瑞芳警分局擔任巡官。新店警分局表示，女警提出的騷擾申訴案件，正在調查中。

據了解，游某現年31歲，曾因戒護嫌犯逃脫遭處分，去年10月從新莊警分局調升至新店警分局交通分隊長，任職期間，與同事間發生不少摩擦，同事一犯錯就是怒罵，基層警上班期間備感壓力。

游某曾因勤務問題，怒罵咆哮隊中女警「被我X，還要說謝謝！」女警認為遭到騷擾，向警分局提出申訴，目前仍在調查中。

新店警分局表示，游某領導統御及管理能力欠佳，市警局基於「總案考量」決定將他調離原單位與非主管職，儘管他去年10月才到職，但接獲多名基層及幹部反映，加上又遭到女警提出性騷申訴，「已明顯不適任！」

基層警透露，游某父親為高階警官，因此自視甚高，無法容忍同仁犯錯，一犯錯就是言語怒罵，對於同仁間造成不少壓力，有些同事想盡辦法要調離原單位，就是不想跟他一起共事。

但是，也有同仁替游某叫屈，前同事表示，他雖然曾因嫌犯脫逃被懲處，但做事認真，也許是新官上任，太拚、要求過多，才會常與同仁發生爭執，不能因為一件事情抹煞他的工作表現。

(中國時報)