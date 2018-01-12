托老所更活潑 鼓勵社會參與

宜蘭縣托老所「壯圍古亭站」11日揭牌，協助在地的年長者能活出快樂健康的銀髮生活。（宜蘭縣政府提供）

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中國時報
／宜蘭報導

台灣老年化社會愈來愈明顯，讓年長者獲得妥善照顧已是刻不容緩，宜蘭縣政府結合社區發展協會、社福機構團體辦理長者日間服務（托老所），代理縣長陳金德11日與地方人士一同為「壯圍古亭站」托老所揭牌，並與長者DIY紅龜粿及共進午餐，陳金德表示，縣政府長期落實老人照顧，從在地化、社區化做起，推動設置托老所及長期照顧等服務，希望讓長者在熟悉的環境中增加社會參與，擁有優質銀髮生活。

宜蘭縣截至去年12月底止，65歲以上老年人口有7萬25人，占全縣總人口的15.33％，面對高齡社會挑戰，縣政府積極結合在地社區及民間力量，共構社區互助網絡，推動長者托老所，提供60歲以上長者日間學習與社會參與的服務，透過每星期至少5天、每天6小時的課程設計，提供長者預防照顧，透過手作體驗、律動、音樂、卡拉OK及體適能等多元活潑的課程，讓長者培養規律活動及社會參與習慣，進而促進健康、延緩老化。

壯圍鄉古亭社區近年透過關懷據點輔導及弘道老人福利基金會共同培力，參與社區長者照顧服務，並於去年7月經縣府核定補助辦理日間托老服務迄今，持續穩定提供服務並深獲長者肯定，成為協助長者在地老化、活躍老化的重要力量。

陳金德說，縣府長期為落實老人照顧，積極建構高齡友善城市，推動多項福利政策及服務，如設置托老所及推動長期照顧服務等，目的在使長者能在自身最熟悉的社區環境中，聯繫同儕情誼、建構情感性的支持，增加社會參與，促進身心健康，進而延緩老化，縮短不健康的時間，活出快樂又健康的銀髮生活。

(中國時報)

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