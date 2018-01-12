京元電、育達、中興 三方聯盟

2018年01月12日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

為培育人才、支持在地學子多元發展，育達科大攜手苗栗中興商工，以及全球最大半導體專業測試廠的京元電子，三方共同簽訂策略聯盟，將科技大學與高職專業技能訓練跟產業需求做整合，攜手致力苗栗學子的教育，在未來就業生涯能無縫接軌，創造學校、學生及企業三贏的局面。

京元電子集團，目前在苗栗竹南及銅鑼地區均有設廠，集團約有6000多名人才，儼然成為苗栗在地學生就業的首選企業。京元電子董事長李金恭向來十分照顧苗栗子弟，李金恭表示，京元電子從2014年起與學校合作產學專班已邁入第4年，截至目前錄取311位產學專班學生，其中有68位來自育達科大。

育達科大副校長蔡彥欣表示，中興商工的學生相當有可塑性，中興商工裡也有企業家想要的人才。經由這次策略聯盟三方合作的產學專班，中興商工資訊科同學畢業後，可以直接在育達科大資管系繼續就讀完成大學學位，同時成為京元電子正式員工。

育達科大資管系主任吳振鋒表示，育達科大畢業生目前有50餘位在京元電子任職，中興商工與育達科大的學生，就學階段就與京元電子緊密接觸，可以真正落實技職教育，獲得扎實技能。

李金恭董事長認為，就業與就學是想輔相成的，學生在18歲畢業以後，能一邊讀大學一邊工作，有薪水外還能有教育的延續，京元電子以行動支持在地學子多，透過策略聯盟的建立，公司與學校長期產學合作，協助學生進行實習與提供就業機會，期望能培育產業優秀人才，同時也將人才留在苗栗。

(中國時報)