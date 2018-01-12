台中港 全面動起來

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中國時報
／台中報導

三井OUTLET年底將開幕，預估可創造1500個工作機會，台中港務分公司去年更新增33件租地合約，將可帶來424個，總計超過2000個就業機會。5年預計投入資金106.1億元，興建碼頭及基礎設施，並積極招商，創造更多就業機會。

台中港務分公司總經理鍾英鳳表示，去年度新簽約案共33件，續約26件，包括台電、台肥、中聯資源、福懋油脂、東和鋼鐵等廠商，產業遍及綠電、再生能源、石化、食品，共出租145公頃土地，吸引業者投資共45.2億元，將創造424個就業機會。

日本三井集團台中港OUTLET，預計2018年底開幕營運，可容納160家廠商，預估增加1500個工作機會，加上去年度新簽約釋出424個，今年台中港擁有2000個就業機會。中港加工出口區2017年底的勞工數，也較前一年增加200餘人，台中港發展已全面動起來。

鍾英鳳強調，台中港去年貨櫃裝卸量達166萬TEU，較2016年成長8.19％，貨物裝卸量為1億2868萬噸，成長1.13％，雙雙創歷年新高。為積極開發郵輪靠港，日前英國郵輪Noble Caledonia所屬卡莉多麗郵輪一行人，更親臨台中港踩線，今年已有4艘大型郵輪預約靠港。

(中國時報)

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