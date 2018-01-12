蔡衍明基金會 捐50萬助弱勢

2018年01月12日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

「謝謝您們的愛心，這個年可以好過一點！」春節將至，蔡衍明愛心基金會結合全台25所大學對弱勢邊緣戶致贈春節關懷禮金，11日走進南臺科技大學發放台南61戶弱勢家庭及39名弱勢學生，每戶5000元，共頒贈50萬元，葉翁美連阿嬤一接過紅包，當場感動落淚。

蔡衍明愛心基金會為表達對台灣社會的關懷，也鑑於很多邊緣戶因無法納入低收入戶，生計見窘，2015年開始以全台北中南東25所大學青年學子為主軸，發起「公益青年送愛下鄉趣」青年公益送愛活動，帶領學生走進社區關懷弱勢。

葉翁美連阿嬤代表女兒領慰問金，她說，女兒單親育4個小孩，她靠撿拾回收維生，生活並不好過，一接過5000元紅包隨即落淚，「這是感動的淚水，謝謝您們，這5000元來得正是時候！」

蔡衍明愛心基金會副執行長趙忠傑指出，基金會董事長蔡衍明最重視孝親敬老、關懷弱勢，活動旨在傳遞孝親、關懷獨老的重要，南臺科大是台南唯一一所合作的大學，肯定南臺落實愛心公益，希望與大學合作，將關懷觸角伸進政府關照不到的角落。

趙忠傑說，每年三節前夕號召青年加入公益行列，蔡董事長希望散布在各校園的旺旺公益青年能讓敬老尊賢蔚為社會風氣，也藉由這些青年發掘生活周遭弱勢家庭，幫助、感受並募集感人故事，推動年輕世代了解社會真實面，放送更多「助人」與「盡孝」正能量。

南臺科大代理校長盧燈茂指出，與蔡衍明愛心基金會舉辦「公益青年送愛下鄉趣」，不僅讓弱勢學生受益，也讓青年學子走進社區，發掘需要關心的弱勢家庭與獨居老人，學生皆心存感恩，配合此次活動，學生也於去年6月深入社區，透過實地訪談拍攝完成影片，藉此教育學生從生活落實愛心，讓愛心持續散播。

(中國時報)