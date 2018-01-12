嘉明輪擱淺東吉嶼 8船員獲救

2018年01月12日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

澎湖籍貨輪「嘉明輪」10日從澎湖出海前往嘉義布袋，於龍門港外海疑似絞網失去動力擱淺，直至傍晚船漂至東吉嶼緊急呼救，海巡署及國搜中心漏夜出動海空救援，所幸船上8名船員平安獲救。

澎湖海巡隊指出，588噸級澎湖籍貨輪「嘉明輪」，10日下午1時許從澎湖龍門商港出海，滿載新鮮漁獲欲開往嘉義布袋港。

傍晚6時許，貨輪行駛至龍門港外海東南東方5浬處，疑似因為絞網頓時失去動力，船員們努力試圖搶修仍無效，緊急透過無線電通報海巡署求救。

深夜海象非常惡劣，10多級強風巨浪席捲而來，失去動力的貨輪隨著大浪沖漂，船員們多次嘗試下錨穩定船身失敗，直至11日凌晨1時50分許，貨輪擱淺於東吉嶼東北方約100公尺處礁岩岸際，船身破洞、機艙浸水，無奈只好宣布棄船逃生。

海巡署海洋總局接獲通報，立刻成立緊急應變中心，先派遣海上PP-5031巡防艇趕往現場協處了解現況，發現貨輪擱淺且下錨無效，隨即再增派PP-5035巡防艇、金門艦、台中艦馳騁前往戒護。

凌晨3時許，海洋總局同時連繫國搜中心出動國防部海鷗直升機飛往東吉嶼救援，冒著狂風大浪的危險，耗費1個多小時，終於順利將船上4名台灣籍船員及4名印尼籍漁工成功吊掛救起，平安護送至空軍馬公基地。

礙於貨輪擱淺位置正處於澎湖南方四島國家公園範圍，為防堵油汙可能滲漏損害海洋生態環境，海洋總局持續派遣艦艇現場掌握是否發生有溢油汙染情事，也同步通報澎湖縣政府環保局預警因應。

(中國時報)