幸福小舖迎狗年 鑽石包超喜氣

宜蘭家扶中心幸福小舖推出「5狗讚鑽石包」及「圓氣紅包袋」等狗年應景商品，盼大家踴躍購買，不但能增添年味，同時也幫弱勢家庭一起過好年。（宜蘭家扶中心提供）

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中國時報
／宜蘭報導

農曆春節將至，宜蘭家扶中心的「幸福小舖」推出「5狗讚鑽石包」及「圓氣紅包袋」的應景商品，此外號召社會大眾一起響應2018無窮世代銀柳義賣活動，不僅能增添年味，同時也能幫弱勢家庭增加收入，一起過個好年。

迎接狗年，宜蘭家扶中心的小舖媽媽們今年設計「5狗讚鑽石包」，鑽石的模樣代表著主人對毛孩的寵愛與呵護，就像鑽石一樣歷久彌新、永恆不變，這款鑽石包不僅僅只是紅包袋，平常可以做為帶毛孩外出時收納便袋使用，而圓弧造型的圓氣紅包袋，不僅喜氣洋洋，更蘊含典雅氣質。

宜蘭家扶中心表示，對於弱勢家庭來說，一份穩定能養家的工作是家長的冀望，為了積極培養貧困家庭的主要生計者有穩定就業及自立因應能力，家扶中心開發「幸福小舖」服務方案，提供弱勢家庭的家長職業訓練，助其習得一技之長，輔導貧困家庭提升生計自立能力，小舖銷售的收入將作為持續培育家長的基金，精進家長製作與設計的能力，也讓家長在過年時節增加收入。

家扶中心主任謝曉雯說，幸福小舖已邁入第8個年頭，今年的商品都是媽媽們的精心設計，除商品造型外，也在商品工序上略作調整，讓商品更具有獨特性，媽媽們突破自我，技術上更精進，這也是小舖媽媽們的一貫堅持。宜蘭家扶「幸福小舖」訂購專線：（03）9322591。

(中國時報)

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