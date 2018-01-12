國防理工學院 女旗手不讓鬚眉

2018年01月12日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

國防大學理工學院9日舉辦實習幹部交接暨就任典禮，由副院長劉江龍上校主持，典禮中大學部學生在實習旅長蔡政益指揮下，實施會操校閱儀式。並進行實習幹部交接典禮，2位女旗手郭惠寧、林昀靚展現巾幗不讓鬚眉的氣勢，更是現場「嬌」點。

理工學院表示，大學部學生們在實習旅長蔡政益的指揮下，實施會操校閱儀式，目的在驗收平日訓練成果，強化學生對實習幹部的認同及經驗的傳承，並透過公開儀式使全體學生了解服從命令的重要性，進而聽從新任實習幹部指揮及領導，落實實習幹部制度，塑造軍校應有的責任感及榮譽心。

擔任實習旅長的環資系4年級學生蔡政益表示，即將畢業，有幸獲得各級長官、師長及學長姊們的肯定與保薦，以實習旅長的身份，帶領大家完成這次的會操、實習旅（營）幹部交接典禮，從規畫、籌備、訓練至成果展現，讓他了解每件是的成功，需要集合大家的力量。希望畢業後，可以發揮所長，為國防科技能量貢獻一己之力。

2年級的女旗手林昀靚說，平時旗手利用每周二、三晚上練習，周四進行基本教練時練習。起初練習時，雖然手、腳都會很痠，但學長姊都很照顧，因此也決的滿滿成就感。她說，走在部隊最前方，不只是儀態的磨練，更是榮耀的表現。

另名旗手郭惠寧則曾是景美女中儀隊國旗官，她說，訓練過程相當辛苦，每天早上要比其他同學更早到學校開始練習，中午午休也要練習口令，晚上放學後還有一連串的訓練。雖然辛苦，但也覺得相當有榮譽。

(中國時報)