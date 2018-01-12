2018年度總預算 不熬夜拍板

台北市長柯文哲（中）在議會通過總預算案後，步入議場與議員握手致意。（劉于翔攝）

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中國時報
／台北報導

台北市議會11日下午趕在議程最後1天審查2018年度總預算，結果不到90分鐘即拍板定案，免除往年挑燈夜戰至凌晨之苦，市長柯文哲從市府步行到議場，與議員握手致謝。主計處表示，2018年度總預算案歲入計列1643.79億元，較原預算案1648.55億元，減列4.76億元，約減0.29％；歲出計列1725.52億元，較原預算案1746.32億元，刪減20.80億元，約減1.19％。

由於本會期議程進入倒數日，各黨派議員從10日中午12點展開政黨協商，馬拉松式進行到晚間11點10分才全部協商完成，最後未動用大會表決，至於備受爭議的市長第2預備金，原編列史上最高12.5億元，經議會財建委員會審查刪成9億元，但議員意見仍舊不一，經政黨協商，最後以9.65億元過關，刪除2.85億元。

此外，台北大眾捷運股份有限公司資金轉投資北捷物業開發及管理股份有限公司1.25億元，也全數遭議會刪除。對此，柯文哲頗為無奈。他指出，一開始的確是為了投資雙子星要成立物業管理公司，但既然議會反對，那就表明說物業管理公司不做台北雙子星標案，結果還是被全部砍掉，「我覺得不太對」。

柯文哲說，捷運公司還是要有一些物業管理，增加業外收入才能確保票價不漲，不然若成本越來越高，逼迫要提高票價，市民一定會嘰嘰叫。所以，如果要增加業外收入，有一個物業管理公司會比較方便。但現在這部分預算全被砍，他苦笑說，那就再想啊，反正政治就是且戰且走。

(中國時報)

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