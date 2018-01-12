換購電動機車 花蓮再加碼送2萬

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣環保局為減少交通工具廢氣排放影響環境品質，鼓勵縣民淘汰二行程機車換購電動機車，加碼每輛電動機車再補助2萬元，1月15日起共提供補助1050個名額，最高可補助3萬7800元，補助金額經費用罄為止。

縣府環保局長饒忠表示，今年度花蓮縣新購電動機車補助辦法，民眾淘汰二行程機車並換購買電動機車，每輛重型電動機車補助3萬7800元、輕型電動機車補助3萬5200元、小型輕型電動機車補助3萬2400元，若只是單純購買電動機車，每輛補助金額從2萬9150元到3萬4550元不等。

為了方便民眾及遊客騎乘電動機車，現階段花蓮縣共設有116座電動車充電站及16座電池交換站，打造低汙染交通工具使用環境，布設充電網絡，今、明2年規畫在適合地點，每年增設30處以上充電設備及5座以上電池交換站。

饒忠指出，全國僅有花東地區空氣品質符合標準，最適合進行低碳慢遊，建議騎乘電動自行車或電動機車的遊客及民眾，可以先運用Google map輸入「花蓮充電站」，就會顯現附近充電站位置，即可參考充電站位置並規劃出騎乘路線，方便在遊程中進行電力補給。

鼓勵民眾舊機車換電動車，經濟部工業局、環保署及花蓮縣環保局加上花東基金加碼經費補助，凡設籍花蓮縣滿6個月以上，年滿18歲的縣民，即符合補助資格，而新購買的電動機車必須在花蓮或玉里監理站掛牌，一年內於花蓮縣境內使用，不得轉讓。

(中國時報)

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