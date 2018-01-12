反水利會官派 農民16日堵立院

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中國時報
／桃園報導

民進黨準備強渡關山將農田水利會改官派，近50位桃園農民11日痛斥號稱最會溝通的政府，只會將法令修惡、清算鬥爭、強奪農民財產，直言很多農地是私人土地、抨擊民進黨搶錢，國民黨桃園市黨部預告將於16日率農民北上立院抗爭，捍衛農民權利和財產。

近50名水利會、農會代表昨到國民黨桃園市黨部參加「反對水利會改制說明會」，國民黨社會部主任水雲翔說，按時程、今年3月起全台15個農田水利會就要陸續公告、改選會長，民進黨準備在過了1個月法案冷凍期，也就是16日當天中午，完成監察委員同意權後，霸王硬上弓強行通過水利會組織通則修正案，並宣布會長及會務委員任期延長2年4個月至2020年9月30日。

「再怎麼野蠻，也不能沒收農民的財產！」，水雲翔說，全台17個水利會，很多灌溉溝渠及農水路，都是從清朝到日據時代，農民捐贈而來，估算17個水利會現金有768億元、資產高達近3000億元，民進黨政府一句話，就將水利會公務機關化，通通收歸國有，對農民「情何以堪」。

桃園農田水利會前會長李總集指出，水利會是公法人組織，是農民辛苦開墾、出錢出力開發而來，很多是私人土地，抨擊民進黨罔顧歷史事實「能搶錢就搶錢」，公理何在？預告16日聯合全國農田水利會、農會人員，在立法院前擴大發動抗爭活動，「讓當權者知道農民的力量！」

(中國時報)

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