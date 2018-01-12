貪官涉喝花酒收賄 1收押2交保

2018年01月12日 04:10 中國時報 馬瑞君 、沈揮盛／綜合報導 、沈揮盛／綜合報導

南投縣政府工務處下水道科科長廖崇傑，及陳姓、葉姓承辦員，涉嫌在2016至2017年間接受數家工程顧問公司招待，到有女陪侍酒店喝花酒，使用廠商提供手機、電腦等。台中地檢署10日展開搜索，11日上午依貪汙等罪嫌聲押廖獲准，葉、陳各20萬元交保，3名廠商則以30、15及10萬元交保。。

檢調去年接獲檢舉展開調查，發現南投縣工務處承辦下水道工程，由3家工程顧問公司得標承攬設計規畫及監造工程近10起，工程款從數百萬至2000多萬元不等，涵蓋草屯鎮、埔里市、南投市等地。

廠商為方便工程過關，在請款或驗收前，就邀約廖等人吃飯，再續攤到有女陪侍的金錢豹、紫爵等酒店喝花酒，還曾為「嚐鮮」南下到高雄喝花酒，每次消費1、2萬至10萬元不等，均由廠商埋單。廠商還提供電腦、手機等，方便負責的公務員使用，葉男則未參與喝花酒。

檢方蒐證，多次拍下廖男等進出酒店畫面，10日展開搜索，並傳喚顧問公司人員等10餘人到案。

廠商都稱僅是一般禮貌性宴客，與工程沒有對價關係；廖等3人也矢口否認犯行，辯稱是與廠商禮貌性接觸，工程驗收無放水。檢方依據事前蒐證的證據確鑿，以廖男涉收受廠商不正利益且侵占公用財務向法院聲押獲准。

南投縣政府表示遺憾，強調下水道工程是重大建設，已派人代理下水道科長職務，涉案人員也將業務調整，調離本職。

(中國時報)