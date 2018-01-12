預算砍到見骨 嘉市府拚翻案

2018年01月12日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府總預算被砍6億836萬元，砍到市長涂醒哲喊痛，將提覆議案力拚翻案，文化局、觀光新聞處共被刪減8800餘萬元，攸關市府推動文化觀光發展前景，11日文化局長黃美賢直呼「被刪掉太可惜、遺憾」，涂醒哲指點「要說出具體影響的後果」才有說服力。

市府11日舉辦第4場預算說明會，涂醒哲率文化局長黃美賢、教育處長余坤龍、環保局長張志誠、建設處長李國榮輪番說明，涂醒哲提醒各局處長要說預算被刪減後造成市政推動窒礙難行、對市民權益影響的具體後果。

黃美賢表示，今年國際管樂節原編1200萬元被刪700萬元，「再創畫都生命力」活動編400萬元被刪399萬9000元，僅剩1000元保留科目，跨年晚會預估創造2000萬元經濟產值，編500萬元行之多年，卻被刪減200萬元，補助文化基金會運作編1000萬元被全部刪掉，將無法推動文化基金會轉型活化營運，這數案業務都助益於推動文化觀光，被刪掉很可惜、遺憾。

張志誠表示，原編空汙及噪音管制委辦費340萬2000元及獎補助費250萬元，這2筆預算全部被刪，影響推動餐飲業減少PM2.5排放量，全市有約1400家餐飲店，250萬元擬補貼180家餐飲業汰換汙染防制設備。

李國榮表示，擬組團參展日本東京食品展的國外旅費編100萬元，全數被刪。此外，觀光新聞處長黃信緒日前說明預算原編1.26億71萬9000元，被刪減5356萬7000元，其中推展海內外文化觀光的業務費占大部分。

主計處長房銘輝表示，市府於去年12月26日收到議會預算決議公文，依規定1個月內要提覆議案，本月24日前會提出覆議。

(中國時報)