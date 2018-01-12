2018年01月12日 04:10 中國時報 吳威志

立法院臨時會舉行監委同意權公聽會，此份由總統蔡英文補提的11位名單遭到與會學者質疑，不僅政治酬庸且有幾人黨派色彩濃厚，顯然與民進黨以往主張廢除監察院的立場迥異！特別的是，先前國民黨團表示候選人陳師孟意識形態偏頗，無法獨立行使職權。陳師孟受訪回擊，民間對司法信任度不高，所以他未來會優先辦理相關案件，學者認為這是有意侵入司法權的挑釁。

而民進黨立委李俊俋則獨排眾議在臉書痛批「監察委員沒正事可做」，表達無需審查，逕廢監院的主張。不過，最惹爭議的，反而是民進黨立院黨團總召柯建銘對於為何補提監委的解釋。

柯建銘表示，「現在的所有監委都是馬英九任內提名，居然替國民黨聲請釋憲，儼然是國民黨的附隨組織，當然要補提名進去中和一下」。惟如此說法產生4項問題：

一、意指由一位總統提名監委是不恰當的。然而無論馬總統或蔡總統都會發生這種狀況。所以應思考的是如何讓總統尊重民意，尊重立法院。建議制定「總統職權行使法」，藉以限縮提名權力，避免總統獨攬各院人事權。

二、質疑監察院可否針對清查不當黨產等立法提出釋憲案。顯然針對《司法院大法官審理案件法》的規範認為有其爭議，既然監察院職權尚需釐清，則可待大法官決定是否受理釋憲再作修法，此時不宜討論增補人手。

三、質疑目前監察院「替國民黨聲請釋憲，儼然是國民黨的附隨組織」，民進黨團此種指責憲政機構的說法非同小可。行政院不當黨產委員會應該立即徹查，若真為附隨組織應依法究辦。事關監委名節，在未水落石出之前，也不宜討論名單。

四、意指「當然要補提名進去中和一下」，已暗示補提人選都是賦有政治任務，當然不能中立才能「中和一下」。如此，可能造成現有監委與補提監委若非權力鬥爭，或讓現有監委噤若寒蟬，而讓補提監委權力擴張，對於「監察院」功能提升實有傷害！

縱然要評斷現任監委無法滿足人民的期待，也應該分別探究每位監委的行徑與績效，提出具體證據說明目前哪些監委不獨立、不適格，否則只要酬庸自己人才叫改革，這是不負責的做法。

尤其，民國87年陳師孟候選人曾發起籌組「外省人台灣獨立促進會」，因遭禁止而聲請釋憲。而有釋字第644號、許玉秀與林子儀前大法官意見書認同保障人民主張共產主義跟台獨的言論自由權，何以今日，王炳忠等人卻連闡述「共產主義」都不能講。待遇天壤之別。身為監委候選人難道不應說明清楚嗎？

以往民進黨主張廢除監察院，所以去年總統府公布監委補提名人名單時表示，是為了強化「守護人權」與「監督政府」的功能，落實政府各部門的人權保障。如今，發生了「環境人權」─空氣汙染損害住民權益的抗爭、「勞動人權」─《勞基法》修正損害勞工權益的抗爭，甚至「原住民人權」─涉及原住民族轉型正義，經過多年來尚未立法追究損害權益的補救。

將要行使同意權的立委，應該要問監委候選人為了這些近期的重大「人權」事件做了什麼努力？政府各部門對這些人權有什麼失職之處，如何發揮監督力量？而不是莫不吭聲只在等待同意權通過。（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)