美國會友台勢力驟降的一年？

2018年01月12日 04:10 中國時報 嚴震生

美國眾議院日前無異議通過《台灣旅行法》，鼓勵美國和台灣所有層級官員互訪，對目前國際空間不斷遭到限縮的台灣，當然是一項鼓舞。不過，草擬這項法案、對台北相當友善的眾議院外交事務委員會，在今年年底的期中選舉將出現變化，造成明年之後這個委員會支持台灣的力道有可能打折。

早在去年5月，曾任美國該委員會主席的佛羅里達州第27選區的伊麗亞娜·羅絲-雷提南（Ileana Ros-Lehtinen）女士，決定在這屆任期結束後退休。這位自1989年經特別選舉勝出並連任14屆眾議員的宣布，雖然並非完全意外，但選區選民的政治傾向轉變，應當也是考慮的原因之一。於去年總統選舉時希拉蕊在此選區以超過川普20個百分點的得票率勝出，因此普遍認為今年期中選舉，民主黨將贏得這個開放席次。

即將退休的雷提南是眾議院「台灣連線」（Taiwan Caucus）的重要成員。她多次訪問台灣，經常發言力挺台灣參加世界衛生大會等國際組織，也曾肯定馬英九提出的《東海和平倡議》，並長期支持《台灣關係法》對台灣的安全保障。一旦雷提南離開眾議院，當然會降低台灣在美國國會的影響力。

相對於雷提南的宣布，現任主席羅伊斯（Ed Royce）1月8日宣布不再競選連任的消息，可能更為震撼。羅伊斯是在1992年進軍國會，至今也擔任13屆眾議員。羅伊斯在擔任主席任內，5度率團訪問台灣，不僅重申《台灣關係法》，甚至將六項保證也納入美台安全關係中。他同樣支援台灣參與國際組織，在2013年及2016年曾分別表態支援台灣加入國際民航組織及國際刑警組織。

羅伊斯的選區在加州，區內有許多來自台灣的移民，在一定程度上捐助和支持羅伊斯的競選，這也是為何羅伊斯對台灣特別友好的原因。不過，雷伊斯在加州橙縣的第39選區，民主黨選民愈來愈多，儘管他享有在任者的優勢，在上次選舉中大勝對手15個百分點，但希拉蕊‧柯林頓卻贏川普9個百分點。此外，和許多共和黨曾擔任過委員會主席的眾議員選擇退休一樣，羅伊斯主席任期即將屆滿，不得續任，他們大概都有曾經滄海難為水的心態，不願再回頭做沒有權力的陽春眾議員，因而選擇退休。

外交事務委員會共和黨另一位資深的友台成員羅拉巴克（Dana Rohrabacher），也面臨選區結構變化的問題。這位有近30年國會經驗的眾議員在2016年選舉中輕易獲得連任，但在加州橙縣的選區川普卻輸給希拉蕊。前年底，他對川普與蔡英文總統通電話表示贊同。羅拉巴克對台灣非常友善，曾是眾議院台灣連線的共同主席。不過由於川普減稅方案在列舉扣除額州稅原先沒有上限的規定被廢除，對他選區的中產階級選民造成相當大的衝擊，因此他選擇投票反對以求自保，不知是否能對競選連任有利？

另一位具37年國會議員經歷的外交事務委員會成員—新澤西眾議員史密斯（Christopher Smith），雖然選區仍是共和黨的紅區，但是也因擔心減稅案造成選民必須多繳個人所得稅，而與川普政府唱反調。第4選區屬於都會及郊區占絕大多數的選區，類似選區在去年的一些選舉中已開始轉向民主黨，他們是否會因減稅案改投民主黨，抑或選擇力挺至少願意反對該案的史密斯，值得觀察。史密斯也和上述3位眾議員一樣，是台灣連線的成員。他一向關注台灣議題，包括李明哲案在內，也長期對中國大陸的人權紀錄有所批判。

在共和黨外交事務委員會兩位重量級成員宣布退休後，台灣當然樂見羅拉巴克及史密斯能夠接替領導地位，繼續維持他們堅強的友台立場，因為無論前兩位或後兩位都是《台灣旅行法》的強力支持者。不過，在共和黨今年期中選舉選情低迷的情況下，他們（特別是羅拉巴克）是否會如羅伊斯一樣選擇退休，讓台灣在美國國會的友台影響力驟降，是我國駐美官員必須要特別密切注意的發展。（作者為政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)