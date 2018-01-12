被黨內看衰 小英甘心嗎

2018年01月12日 04:10 中國時報 包正豪

「風起於青萍之末，浪成於微瀾之間」，是說大影響與大風潮都是從細微不易察覺處源發，如不注意防範，終究一發不可收拾而勢不可擋。人生如是，政治亦復如是。近來台灣政壇開始醞釀一股氛圍，營造蔡英文總統不孚人望，為了延續民進黨執政命脈，2020總統大選，民進黨應當「另選賢能」的風潮。最明顯的就是，泛綠團體新台灣國策智庫頻發民調，貶抑蔡英文，讚揚賴清德。

其實像新台灣國策智庫這種顏色立場極其明顯的「社會團體」，做出來的民意調查，到底有多少正確性，能不能夠拿來參考，其實大家心知肚明。只要想一想「民意如流水」，現在去評估兩年後的選情，到底有多少合理性，就自己有答案了。所以「支持賴清德選2020總統的有42.3%，而只有24.4%支持蔡英文連任」這樣的報導，目的不在於真的調查兩年之後誰比較適合代表民進黨參選總統，而是要烙印一個刻板印象於台灣民眾心裡，就是「蔡英文無能」。

如果這個民調數字是由其他非綠色團體發布，想來總統府必然嚴詞譴責，但何以這個新台灣國策智庫的民調讓府院黨噤聲，任由它說而毫無反擊。原因就在於這是民進黨內的權力鬥爭，而偏偏府院黨內的派系勢力如瓜藤蔓延錯綜複雜，彼此牽制，所以投鼠忌器。倘若蔡英文總統採取動作，難道賴清德院長不會有相對應的反擊，而誰又能知道到底有沒有在後頭等著撿便宜的第三人呢？所以只好冷處理。

既然是一個明顯沒有意義的「民調」，那新台灣國策智庫幹嘛要做這樣一個愚蠢的動作呢？這其實是台灣政壇權力鬥爭的標準處理程序。

舉例來說，當年俞國華擔任行政院長，國民黨政府內的排名照理是數一數二，但十三全會中央委員選舉的得票排名竟然落到第35名，形同羞辱，哪裡還有臉面去爭取續任閣揆。於是乎，俞院長夫人董梅貞女士的名言「政治太可怕了」一出，俞院長忍辱辭職，遂了他人心意。

新台灣國策智庫的民調也是一樣，目的在於羞辱蔡英文總統，打擊她的自信心，看看能不能讓蔡英文總統自己心灰意冷而萌生退意。

如果不成，對於新台灣國策智庫無傷，至於隱身其後的操弄者更是無所謂，反正「蔡英文無能」的訊息已經傳達出去，怎麼算都是賺到。

拙劣的政治陰謀操作原本不值一哂，哪裡還需要花費筆墨去談，但是這種風氣其實很不可取。政治可以競爭，可以耍手段，但是不應該卑鄙和失卻人性。如果我們習以為常，把卑鄙當成應當的事，那麼台灣的民主就更沒有希望了。所以期許蔡英文總統能夠硬起來，正面迎擊黨內的挑戰。唯有光明，才能正大，別讓宵小得逞。

（作者為淡江大學蘭陽校區全球政治經濟學系主任）

(中國時報)