2018年01月12日 04:10 中國時報 張競

去年12月綠營倡議修正《刑法》，希望增列「敵人」罪刑，並藉由席次優勢強行通過委員會審查。就法論法，該修正案在諸多法理上充滿問題，不但是條文用辭定義不明，執法實務上更有戕害人權的疑慮，但是國內法界與社會大眾顯然對此並未給予適切關注。

誠然，所有修法都有其政治考量，但針對特定對象修法，最後總是難以服眾。特別是從現行案例論罪較輕，無法使政治派系支持群眾滿意，無法逞其快意，因而從選舉動員角度算計，積極推動修法，更是大開民主法治倒車。

《論語》〈為政篇〉指出：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格。」其實就是提醒主政者，要將心思用在如何治理國家，而不是滿腦袋去算計如何統治人民。綠營再次執政至今，不斷設立各種統治機關，專注於如何鞏固權力，但卻疏於認真治理國家，施政又如何能夠福國利民。

本案提案委員所打的如意算盤，除將台獨意識陳倉暗渡，使其暗藏於法律條文中，以便將大陸地區暗喻為他國，以跨過法理台獨紅線，透過挑釁北京來鞏固基本票源之外，更希望藉由此做法提高知名度來籠絡游離票。但是從本案所受社會關注程度來看，此種大開搏命快車硬衝的鬥雞催票戰術，顯然算計業已落空。

特別是如此做法，顯然與蔡政府高層所再三保證「維持現狀、善意不變」的說法有違。從國際社會未對此關注判斷，顯然是看透綠營多次運用「漫天要價，就地還錢」的立法策略，刻意提出「明知山有虎偏向虎山行」法案，等到獲得社會關注與選戰聲勢後，最後再玩急踩煞車的操弄把戲。不過多次上演假戲後，終究是會被看破手腳。

2018年選舉，民進黨運用此等修法策略催票鞏固盤勢，顯然是找錯大夫投錯藥。基本盤不會因此種操作手法而擴張，游離票必須拿出使其受惠方案才有吸引力。最重要的是此種政治戲碼，亦無法有效分化敵方陣營，顯然這個修法無法騙取選票。

現在不論是哪個政治陣營，都在積極營建北京關係，特別是綠營人士被拒絕入境大陸時，都還十分在意，大聲抗議。刻意修出個能夠無限上綱，將兩岸交流活動隨便就能安上通謀敵對罪名的法條，其實都隱藏著作繭自縛的風險。

倡議修法者最好還是虛心反省，往返兩岸進行交流、經商者當中，絕對不乏綠營金主與政治樁腳，甚至還有檯面政治人物親友。天下沒有永遠執政的政黨，並且只容自家人州官放火而不受物議的道理，商鞅變法的最後下場，綠營政治人物必須三思。

最後必須提醒，通謀外國不利於中華民國的諸多叛徒嫌犯尚未繩之以法，目前仍受他國庇護。假若僅針對與大陸往來者設立嚴刑峻法，卻縱放向他國出賣國家利益者，難道綠營面對此等外邦，就將國家安全與利益繳械投降嗎？

（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)