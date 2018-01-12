2018年01月12日 04:10 中國時報 鄭貞銘

今年元月13日，就是受國人普遍尊敬與懷念的蔣經國總統逝世30周年。蔣經國總統可說是「貴而多蹇」，他一生經歷許多不同階段的磨難與考驗，1925年10月間，形同人質地留在蘇俄，幾乎要客死異鄉了，直到1927年3月25日才離開蘇聯。這段艱苦的歲月養成了蔣經國堅忍的性格。

國民黨在大陸節節敗退，讓蔣經國成了父親最可親信的依靠，他負擔了大陸撤退的執行工作，包括中央銀行黃金及故宮文物的轉運、大師錢穆、吳經熊等人遷台，以保持國家的元氣。

到了台灣，蔣介石決心「勵精圖治」，中國國民黨成立中央改造委員會，由張其昀任祕書長，陳誠、張道藩、蔣經國、曾虛白等十餘人為改造委員。

事實上，從遷台到1975年4月5日蔣介石逝世，這26年是蔣經國全力輔佐蔣介石治理台灣的歲月。這個階段可稱為「執行長時期」，這也是蔣經國一生中與父親關係最密切的日子。他得到父親充分的信任，日本學者小谷豪治郎曾說，父子如此合作，在歷史上並不多見，父子可以說是「相依為命」。

1958年8月23日，金門發生炮戰，共軍在10小時向金門發射57000餘發炮彈。當炮火最猛烈之際，蔣經國冒險搭乘軍艦到金門訪問軍民，又乘日本人改良的攻擊小艇前往小金門，其無畏生死的精神可謂驚天地而泣鬼神。至此，蔣經國的生命完全交付給國家與人民，此後又擔任行政院副院長、經建會主任委員，他開始對台灣的經濟注入動力。

他全部掌握了經濟建設的全盤事宜，台灣以傲人的「十大建設」成為亞洲四小龍，並且是四小龍之首。

台灣人在世人面前走路有風，因為「台灣錢淹腳目」。

1978年2月21日，60歲的蔣經國當選中華民國第六任總統，他照會新聞界，第一稱領袖，不要叫萬歲，他強調他只是普通百姓、普通黨員。他說：「我是台灣人，也是中國人。」他決心以自己的血與汗，緊緊地與台灣人的血與汗相聚在一起。

美國政治學者杭廷頓說，改革要面面作戰，比革命還難。但蔣經國立定目標，勇往直前，即知即行，冀求有功，可以說是執行「威權開明」的代表象徵。

蔣經國說：「謀在於眾，斷在於獨。」所以他喜歡深入民間，與民間人士交朋友，可以說，台灣全省都有他的朋友，他絕不是高高在上的領袖。他也強調「親眼看」，眼見為信。在經國先生離世後，民間11位友人還每年聚會懷念他。

經國先生迄今仍是人民心目中聲望最高的「總統」，他是將心比心，沒有人會忘懷他的歷史地位與貢獻。

（作者為中國文化大學名譽文學博士）

(中國時報)