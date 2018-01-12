社論－M503是飛安議題 不是國安問題

2018年01月12日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨政府強勢回應大陸開啟M503北向及3條輔助航路，除呼籲大陸協商、籲請國際社會聲援外，並約談民航業者施壓，甚至要求航管人員對使用航路的每一航班表示抗議。更有不具名「黨政人士」透過媒體警告，大陸若拒不協商，兩岸恐陷入「敵意螺旋」。M503事件的發展，令人對兩岸關係及台海情勢深感憂心。

事件初起，政府高層自信掌握主流民意，認為民氣可用，決定將爭議拉高到國安層次，還有綠營人士再次操作「木馬屠城」的危機意識，企圖訴諸民眾的恐懼感，號召團結。但經過數日發展，民進黨政府卻顯得「說理不足、論法無據」，沒有足以服人的事理、證據與論述，只有強硬的立場宣示與感性掛帥的民粹語彙。甚至連對台灣友善的前美國在台協會理事主席薄瑞光都認為，M503是政治議題而不是軍事問題。蔡政府留下太多讓輿論依據法理可譏諷的空間，反而傷害了政府的形象。

蔡總統苦於民調數字低迷，預期她未來的政治處境將愈來愈艱困，反對黨雖然沒有阻擋立法的實力，但重要施政都會面臨反對黨、社運團體和民眾裡應外合的抗爭，將舉步維艱；黨內派系力量會不會形成她不連任的共識，都會是她「心底很軟的一塊」。

蔡總統個人及民進黨整體在施政挫折和權力焦慮感加疊效應下，政治議題操作已明顯走向民粹化與對抗化。回應M503事件，就刻意模糊飛安性質，而無限上綱到國家安全與空防威脅層次。特別是近日一些與政府有關的學界和政論圈人士，所提意見不但匪夷所思，其中所顯現的思維模式更是讓人憂心。譬如有人主張應對涉入的民航業者減班懲處，這是干擾民航市場依據經濟法則運行、阻擾兩岸既有交流關係的最粗暴行徑，也可能引起大陸相對的反制，政府做好準備了嗎？若政府果真草率行事，那是背棄普世規範，自絕於國際社會，恐將後患無窮。

首先，綠營人士解讀兩岸協商中斷，是大陸檯面主事官員出於個人意志的個人行為，因而寄望大陸兩會完成人事更替後，兩岸就可以另起爐灶，重續前緣。針對M503事件，也認為可以繞過政治爭議，直接訴求恢復協商。這是用台灣經驗理解大陸，也是對大陸體制與政治文化的錯誤認知。我們必須坦率指出，九二共識所代表的兩岸關係定位問題是繞不過去的。

我們也必須強調，兩岸經濟社會關係如此緊密，兩岸的交流項目、內容與質量，都不能拿來作為約制對手就範的籌碼。不論是北京或台北都必須理解，所有兩岸交流活動都是回應民眾相互認識、交往之期待，以及實際合作之需求。民眾支持與維持兩岸三通，係因通商創造互利雙贏、通郵維繫溝通理解以及通航保證旅運便捷，這些都是客觀與實際的經濟及社會需求，並非執政者主觀政治意志所能左右。

兩岸民間關係的發展是經過前人一步一腳印的累積所致；在兩岸官方無法交往的現狀下，民間仍然能夠維繫交流。在官冷民熱的現狀下，兩岸都要冷靜思考，民意才是王道，民心所向天命難違。

我們主張，政府應讓M503事件回歸飛安本質，停止民粹操弄與惡鬥糾纏；當初畫設M503與其輔助航路，出發點在於疏導A470航路流量，期能確保飛航品質與安全。在研擬、商討與測試過程中，兩岸曾經協商過，國際社會亦參與其事，過程公開透明，國際民航組織亦加以認可，其規範應當經得起考驗。

但2015年啟用時，我方民眾仍有疑慮，當時大陸願意正面回應，係因當年兩岸能夠務實處理爭議，在技術面誠意尋找解決方案。大陸航政單位本次在公告擴大運用該航路時，亦明確表示將與我方保持技術性溝通，亦強調該航線在設計時，已避開金馬往返台灣航線，能夠確保飛航安全，已針對我方關切重點做出安排。

重視飛安、展現人道關懷，是在此事件能夠獲取國際社會認同的關鍵；兩岸政府處理M503爭議，必須首先考慮飛安及民意認同兩要件，盡快進行技術性溝通。不考量民眾利益，對掌握兩岸情勢與爭取民眾支持必將減分。能夠替對手留下餘地，亦將為本身獲得空間，兩岸若要能夠維繫關係，少一分政治算計，多一點民生為念，才是僵局真正解套的關鍵。

(中國時報)