花媽褪色了？

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中國時報
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年底高雄市長選舉一役，民進黨五虎將參選，競逐激烈。參選人之一的劉世芳11日突然在臉書發布「不捨價值扭曲，忍痛勇退」的聲明。這一退選動作讓人意外，畢竟劉世芳是黨內最大派系新潮流推出來的人，又是陳菊的接班人。難道新潮流在高雄已經隨著花媽的卸任而褪色了？

現任市長陳菊日前出書《花媽心內話》，左打謝系，右批扁系，頗有為劉世芳掃除障礙的用心，沒想到這本書引來更大的風波。管碧玲站出來軟性回應，卻是綿裡有針，句句刺耳。顯然，這本書已對初選投下震撼彈，連謝長廷都質疑，這本書為何不能晚一點再賣？

劉世芳在退選聲明中也說，因為支持她，陳菊飽受攻擊，連一本單純的回憶錄都被和初選扯在一起，令人痛心。她不能讓陳菊因為支持她而繼續受到傷害；她更擔心，激化對立會讓市民對高雄市的未來失去信心。這些當然是檯面上的說詞。

檯面下的情況是，劉世芳的民調從一開始就低迷，即使花媽大力拉抬，也沒見起色，而黨內初選的內鬥從花媽出書之後就檯面化，一直鬥到日前黨主席蔡英文都說話了，上周中常會上，她要求黨內參選人不得互相攻訐，違者將依規定嚴以議處。這番話都說出口了，新潮流和劉世芳都必須考慮再堅持下去的後果。

畢竟，初選要靠實力，目前以陳其邁、趙天麟領先。新潮流一向眼光準確，手段靈活，劉世芳退選後，當然已經鎖定了合作目標。劉世芳說，因為深愛高雄，1年多前決定參選，也因為深愛高雄，今天忍痛決定退選。其實，政治是現實的，而實力才是王道。

(中國時報)

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