兩岸要協商 共識何在

2018年01月12日 04:10 中國時報 王銘義

蔡英文總統日前召開國安會議，針對大陸宣布啟動台海M503爭議航線，要求雙方盡速展開技術性協商，謀求解決兩岸飛航安全問題。在蔡政府無法突破兩岸政治僵局的困境下，蔡英文突然拋出兩岸「技術性協商」的訴求，卻引來大陸官方冷淡應對，學者冷嘲熱諷的回應。

蔡英文既不願承認「九二共識」，也無意維繫兩岸以此基礎建立的官方對話與兩會協商機制，大陸近來即發揮「操之在我」的自主作為，對涉及協商或溝通事務，如軍演訊息通報、海外詐騙犯遣返等採取強勢作風，蔡政府對兩岸事務的操控已陷入自我邊緣化的管理危機。

在處理M503航線擴大適用過程，北京方面為顧及兩岸民航部門的實務操作需要，在宣布啟動航線前1小時，還曾向台灣民航部門通報，但雙方並沒有政策商談或技術討論的過程，對中斷兩岸官方接觸的北京來說，這已善盡告知的責任，就是不願與蔡政府開啟協商的程序。

其實，北京對蔡政府的應對策略，基本還是「靜觀其變」。台灣的政治情勢與政黨生態，可能讓謀求連任的蔡英文在公投綁大選、修憲正名等涉及敏感統獨議題上，採取冒進式舉措，因此，北京對台工作重心首在應對台獨演變，推動兩岸經濟文化交流不受協商中斷影響。

在中共十九大之後，由於蔡政府仍無意解決兩岸協商基礎問題，北京對涉及兩岸軍事、外交、司法、經貿交流等議題的相關作為，已轉趨積極強勢、自主決策。因兩岸當局缺乏權威性、政策性的溝通協商，使得蔡政府對兩岸事務應有的治理作為與管轄權責陷於空轉。

在台海軍事演訓方面，中共海空軍過去極力避免接近海峽中線，自蔡英文執政以來，共軍將演訓區域從沿海逐步東擴，甚已穿越島鏈，形同繞島，參與演訓的機艦規模也日益增強。

中共國防戰略東擴，旨在應對美、日在西太平洋形成的新戰略圍堵，雖非完全針對台灣，但在兩岸互信消失，兩岸溝通對話管道遲遲無法重建之際，台海軍事對峙態勢恐將更加惡化。

在國際外交領域，馬英九執政期間，習近平曾明確承諾兩岸「外交休兵」。但蔡英文執政以來，台灣參與國際組織活動的難度再現，在大陸與巴拿馬建交之後，外交休兵形同破局。

主權競合、軍事對峙與外交鬥爭，是兩岸最難化解的三道難題。外交休兵並不代表矛盾得以化解，但代表兩岸確曾建構「管控分歧」的默契，與「和而不同」相互尊重的和平局面。

在兩岸司法管轄方面，由於台灣對詐欺刑責過輕，形同對詐欺犯罪的保護，但因兩岸協商機制停擺、司法協議無法充分執行，大陸更運用外交優勢遣回台籍海外詐欺犯送審，兩岸共同打擊犯罪即成為蔡政府無法伸張管轄權的禁區。

根據九二共識簽署的司法互助與共同打擊犯罪協議，其核心精神就是尊重彼此的治權與司法管轄權，並透過司法互助與打擊犯罪保護兩岸人民權益，但蔡政府捨棄既有基礎，自我架空，如今連對刑事管轄的主張都不可得。

「物有本末，事有終始。」化解兩岸僵局的根本之道，仍在蔡政府如何應對兩岸談判基礎的政治課題。M503航線爭議只是兩岸間的事務性議題，與其要求北京開展技術性協商，不如適時務實面對兩岸談判的共識問題。

(中國時報)