能源畫大餅 2025民進黨還在嗎

2018年01月12日 04:10 中國時報 唐慧琳

行政院院會通過《再生能源發展條例》修正草案，將2025年非核家園再生能源發電占總發電量20%入法。依經濟部規畫，2025年再生能源裝置容量應達27GW，分別為太陽光電20GW、風電4.2GW、水力2GW、生質能源800MW，盼能發出總發電量的20%。如此超科技的「雄心壯志」，不知究竟是哪些與現實完全脫節的官員們閉門所造之車？

行政院的規畫是要在8年後，再生能源的裝置容量要增加現今所有再生能源的5.47倍，其中太陽光電要是現在的14.3倍，風電要成長至7倍，而生質能為現今的8.21倍。難以想像有任何務實的政府會設定這種大躍進式的能源目標。

因為蔡政府設定的目標值與美、日2030年的目標值相近，即比美、日還提早5年達標。而我國目前再生能源占總發電量的比例卻只有美、日的40%左右。若要達標，再生能源發電量的年平均成長率需超過17%，不含水力之再生能源年平均成長率更高達25%，幾為美、日的4倍。

民進黨慣常說法是因馬政府使用核電，所以未好好發展再生能源，事實則是馬政府執政8年，太陽光電裝置容量從5.6MW成長至935.9MW，是扁政府時期的167倍，風電成長至668.3MW也是扁執政末年的2.67倍。所以馬政府並非因有核電而不努力發展再生能源，而是務實地考慮到台灣地狹人稠的條件限制。

試問，假設連今日蔡政府拚命擴充再生能源裝置容量時，都已經出現種電時出現與農搶地，或規避環評抽乾埤塘等荒腔走板的舉措了，倘使屆時真要達標，土地利用會被種電又無需競價的暴利給扭曲配置到什麼地步？更別提屋頂種電涉及違建就地合法，鼓勵下陷與汙染用地永不復舊的道德風險，與離岸風電面臨海底淤泥、港埠興建、漁權與環保等諸多問題。

日前《金融時報》才剛以〈台灣不畏能源安全隱憂，推動能源轉型〉為題，批評蔡政府還不清楚能源轉型計畫要花多少錢。更直指風電投資，初估就得花費至少5664億台幣，加上我國夏季颱風頻仍、冬季風高浪急等情況，風電將面臨世界上其他地方都不曾有的挑戰，暗示將得付出龐大的維護費用。更別提獨立電網下的電力調度將形成能源安全的重大挑戰。

蔡政府推動《勞基法》修法的反覆作為，已驗證其只會選舉，不會執政，但雖付出慘痛社會成本，尚可補救，能源政策錯誤則將誤國至少20至40年且難以補救！枉顧國內外專家意見將2025年的目標入法，屆時卻可能根本不是民進黨執政。畫大餅害慘後人，再由其他政黨來收供電不穩與電價上漲的爛攤子，豈是負責任的政府所應為？（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)