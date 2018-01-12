2018年01月12日 04:10 中國時報 黑鳥麗子

英國首相邱吉爾是二戰期間權傾天下的國際政壇超級VIP，他那句瀟灑的名言「酒店關門我就走」至今仍是不少政客下台時的必備台詞。但他並非一開始就受民眾歡迎，電影《最黑暗的時刻》中由蓋瑞歐德曼飾演的邱吉爾，呈現出這位歷史巨人困頓與人性化的一面，精采演出除了讓歐德曼抱回金球獎最佳男主角，也帶給世人全新感受的邱吉爾。

《最黑暗的時刻》時間背景是1940年5月，英國前首相張伯倫癌症末期，面對納粹攻擊欲振乏力，在議會的倒采聲中決定辭職，受矚目的政壇明星哈利法克斯覺得此時接班吃力不討好，硬把爛攤子推給邱吉爾。

邱吉爾當時65歲，已是政壇老將，同黨同志都不喜歡他，他知道自己倉促上位像犧牲打，只為了處理德國納粹即將占領歐洲的棘手狀況，而且當時英軍全面潰敗、30萬名軍人全困在敦克爾克，與英國只隔一個海峽卻無法撤出。短短1個月之內，他面臨畢生最大的考驗，是該冒著在英國國內開戰、英王流亡的風險堅持打下去？還是為了保存國力，不讓更多年輕人犧牲、屈服在德國之下？這個決定註定帶給英國截然不同的未來。

電影一開始，新上任的小祕書吃驚地看著邱吉爾剛起床就抽雪茄、喝酒，壞脾氣表露無遺，這是他的第一印象。但邱吉爾太太眼中的他是個可愛的男人，雖然有特殊的壞脾氣，但也有絕佳的幽默感。好比在籌組內閣時，他說要找那個「披著羊皮的羊」；而首相每周一次與英王見面會，邱吉爾說，就像「一周拔牙一次」的痛苦，他的英國式尖酸幽默實在有趣。漸漸地，小祕書看見了他暴怒底下的真性情，觀眾也看到了他肩負成千上萬軍人性命與國家大任的痛苦煎熬。

最精采的是蓋瑞歐德曼的演出，他總是喃喃自語，在議會為理念搏鬥，在首相官邸祕密通道的地下指揮總部，與和談派針鋒相對、危機四伏，很難想像銀幕上國事如麻的邱吉爾，居然是眼神總帶著一抹羞怯的蓋瑞歐德曼！

這部電影的主題落在最後的高潮，邱吉爾當然不肯和談，可是局勢逼得他必須低頭。他選擇走入人群，貴族出身的他從沒搭過地鐵，這天，他隻身走入倫敦的「Underground」，民眾驚訝到下巴都要掉下來！他跟民眾聊天，請益他們對戰爭的看法、對未來的看法，這個段落精準直接得令人動容！執政者都該看。

說穿了，政治永遠都是「民之所欲」，永遠都應該走進人群，聽聽民眾的想法。但太多人在位子上就忘了人群。邱吉爾面臨的是戰亂時期，任何決定的代價就是一條條的人命，但在和平日子裡，政治又豈是容易的事情？ （作者為自由作家）

(中國時報)