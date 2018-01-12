「我們來了」席琳狄翁7月攻蛋

席琳狄翁對於即將來台感到相當興奮。

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中國時報
報導（美國拉斯維加斯傳真）
席琳狄翁覺得父母難為，也要求自己在孩子面前做好榜樣。
蔡琛儀
西洋天后席捲寶島

西洋天后席琳狄翁（Celine Dion）出道超過30年，一直未曾到訪台灣，她在台灣時間11日（美西時間10日）舉辦記者會，宣布暌違10年的亞洲巡演正式起跑，包括新加坡、東京、曼谷、馬尼拉、雅加達等地，也將在7月唱進台北小巨蛋，她笑說：「我們來了！但為什麼等了10年，我也不知道，是工作團隊的決定。」

席琳狄翁原定2014年造訪亞洲，台灣也名列在內，但她老公雷尼安吉利當時病情惡化，只好取消演出。她和老公伉儷情深，以前每次上台前都會握老公的手，她昨也透露，老公走後，至今她開唱前則會摸老公的手印。

此次亞洲行，她相當期待，也是首度踏上台灣；她2013年曾受邀在央視春晚上，和大陸聲樂家宋祖英合唱民謠〈茉莉花〉，她昨在記者會上當場唱起這首歌，也還記得歌詞，屆時台灣歌迷有望現場聽天后飆中文。

邀歌17歲兒被拒

席琳狄翁長期在賭城駐唱，總計已唱了1075場，但記者會前夕她因身體不適而取消演出，她表示，抱著病體表演很困難，但取消更難，因為不想讓所有人失望，也感性說，雖然她是歌手，但也是個普通人，會忘詞也會生病，因此很喜歡聽到歌迷和她一起合唱，「這些大家給我的回應，就是我的能量，也還好忘詞的時候會有粉絲幫我唱。」

席琳狄翁26歲踏入婚姻後，一直在天后與母親、妻子的角色中尋找平衡點，她接受台灣媒體訪問感嘆：「全世界最難的工作就是當父母。」因此必在孩子面前做好榜樣。談到孩子們她滿臉笑意，透露兒子在家自學，以便調配時間，兼顧課業又能讓她跑巡演時帶在身邊；她驕傲說，17歲的老大除了會創作，也擁有一副好歌喉，她曾向兒子邀歌卻遭拒絕，原來老大寫的是饒舌歌，深怕自己會毀了媽媽的名望，她要兒子改歌詞，再度被打槍：「改歌詞就不是饒舌歌了！」

為歌迷傳唱經典

她的雙胞胎兒子目前7歲，小時候兩人聽到她的歌出現在電視上，驚訝問：「媽媽怎麼會在電視裡唱歌？」甚至覺得她一唱歌，就要把時間分給歌迷而大哭，現在已經非常懂事。

她以電影《鐵達尼號》主題曲〈我心永恆〉（My Heart Will Go On）轟動全球，這回來台開唱自然少不了此名曲，但她透露，其實以前不喜歡唱這首歌，總覺得唱的次數已經多到爛掉，當初甚至只是錄一次Demo就送出去，但每每看到台下歌迷全神貫注的模樣，就讓她忘記唱了很多次的事，又全心投入演出。

(中國時報)

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