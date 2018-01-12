鍾瑶挑梁《姊的時代》更自信

朱芷瑩（左起）、鍾瑶、潘慧如昨出席首映，3人都是第一次演出偶像劇。（蘇蔓攝）

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中國時報
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三立、東森周五華劇《姊的時代》11日首映，鍾（首次當女一，她在會上百感交集，忍不住眼眶泛淚，透露壓力大到猛冒白髮，由於同時段對打林心如也描繪姊弟戀的戲《我的男孩》，鍾坦言有收視壓力，但不會怕，有壓力是應該的，「不然就沒資格坐在這個位置上」，強調《姊的時代》是傳達姊的生活觀和態度，焦點不是姊弟戀。

她拍戲期間與金鐘視帝吳慷仁分手，帶著情傷咬牙拍戲，「大家說拍戲辛苦，但我樂在其中，我對自己更有自信，也比以前更愛自己。」戲裡有失戀橋段，她苦笑：「可以拿來用一下。」她和吳慷仁最近一次聯絡是互祝新年快樂，吳也有到《姊的時代》粉絲頁按讚，未來不再找圈內人談戀愛？「未來應該放更寬，設限的話，我就沒從角色學到東西了。」坦言有認識新朋友，但談不談戀愛很隨緣。

吳思賢（小樂）說她外型有氣質，卻是「幹話王」，還會在LINE群組跟大家說要上大號，在片場也會做無厘頭的事、講奇怪的話，她看到他頭上有蒼蠅飛來飛去，竟說他是坨屎，近距離接觸小樂，聞到什麼味道？她也說「屎味」，尺度無極限。

與小樂成幼稚組

小樂說鍾瑶甚至會主動找他打架，就算她穿裙子也跟他拚了，2人在片場被大家形容是「幼稚組」。

小樂說雖然他自己有時也想翻白眼，但仍覺得這位拍檔超敬業，她有場穿高跟鞋樓上樓下不斷跑的劇情，當天拍完後，兩腳多處瘀青也沒半句怨言。

(中國時報)

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