余天氣炸 喊向總統告御狀！郭建宏擋台獨 華視冠七罪逼退

2018年01月12日 04:10 中國時報 蕭雅玲 、 洪秀瑛 報導

余天得知郭建宏遭不適任解僱感到氣憤。（資料照片）

被說不適任華視總經理郭建宏特召開記者會發聲明。（粘耿豪攝）

被譽為「華視救世主」的總經理郭建宏，雖戰功彪炳，但因影響了民視、台獨人馬的進駐，上任1年就被冠上七大罪，11日正式被鬥爭下台。這種政治操作，連民進黨新北市黨部主委余天都看不下去，「氣死我了，這些都獨派在控制！」也說要告御狀，跟總統蔡英文報告此事

華視11日召開董事會，通過「總經理郭建宏不適任案」，郭建宏感慨說：「我到華視上任時，節目部只剩3個導播、8個攝影師；華視過去10年只開過3檔戲，我找張菲做的綜藝節目創下華視14年來最高的收視率，用這麼抽象的理由要我下台，我絕對告到底！」

華視員工說：「自華視加入公廣集團，已換13個總經理，那這家電視台還需要總經理嗎？誰來不都一樣，公廣集團變成『執政者所謂的發聲平台』。為何在這時間點換掉？說穿了就是選舉。」

華視董事會評核，給郭建宏的七大罪是「領導力較不足」、「管理能力可再加強」、「對於董事會及監事會議結論未能適時執行」、「預算編列缺乏正確性」、「節目製播缺乏前瞻性及差異性」、「個人交際費用控管」、「缺乏對內部稽核功能的尊重」共7項，內容荒誕、傻眼。

郭建宏對於董事長陳郁秀要鬥他早有心理準備，陳在去年10月就想罷免他，現在只是走完程序，他昨下午5點多接獲通知，一點也不意外。他說，過去一年，只有兩位高階主管離職，一位去中華電信MOD任職，另一位則去民視擔任董事長郭倍宏的特助，都是高升，結果卻質疑他的領導能力，會不會太抽象。

世大運變董事長功勞

最可笑的是，董事會上，董事長陳郁秀提出的報告中，將成功轉播世大運列為她的實績，但放到總經理郭建宏的身上，卻指他因獎金發放，成為了「管理能力可再加強」的檢討項目！郭說，世大運單日收看總人數最高650萬人次，並創造7000萬業績，為了激勵同仁，他同意發放70萬元的獎金，且獎金發送是各部門主管提出的團體獎金，個人獎金的名單也是是主管給的，「100萬之內是我總經理可決定，況且只發放了70萬，怎會用這個來質疑我的管理能力。」

他也反駁「個人交際費管控」有問題，並解釋說，交際費沒有超出上限，有媒體爆料說他人在國外，但卻有在台南的發票，他說：「我個性海派，人出國，但有朋友邀約，我無法到場，請客不對嗎？」

他更針對董事會質疑他未能對會議結論適時執行感到無奈，「華視的副總經理林秀霞，丈夫是民視的董事；財務張瑞芬是民視董事長郭倍宏的小姨子。我做什麼他們全都反對，我要怎麼執行？陳郁秀跟郭倍宏的關係，大家都清楚，民視的人都來了，等於華視要陣亡。」

他也證實了董事長陳郁秀越過他，直接交代業務部購買了2018世足賽的16強轉播權，「華視已經被改成董事長制，只有16場比賽，時間這麼短，怎麼有可能賺到錢」，並強調「我向來以華視利益為優先考量，但陳只做她個人的關係，我就是不聽話，還會被換掉。」

余天「讓它爛下去」

他也提到蔡總統說過的話：「台灣獨立是人民的選項之一，愛台灣有很多種，台獨不是唯一選項，更不是公廣集團立場。」

余天當初力挺郭建宏，目前在華視和賀一航主持《天生王牌》，他昨說：「氣死我了，我覺得這些都是針對性，這些都獨派在控制，郭建宏一定要提告，郭建宏在圈內近40年還被嫌，那還要做什麼，那些董事就內行嗎？我覺得這要讓總統知道，我問過文化部長鄭麗君，華視董事長為何管那麼多，部長說她也不敢打給陳郁秀，連部長都怕她！」

余也說：「我有沒有節目都無所謂，她要拿掉就拿掉，我們內行人一定挺內行人，他們要找他們的人，讓他們自己玩，董事是懂什麼東西，就讓它繼續爛下去，自己黨派內都要鬥成這樣，像什麼樣，陳郁秀自己不懂，用人都不會用。我在民進黨賣力那麼久，我有拿到什麼，一個內行的人還被這樣嫌東嫌西，讓人失望透頂。」詳情參閱中時電子報。

(中國時報)