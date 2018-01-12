李晨戲裡外皆深情

李晨在《軍師聯盟》的演技可圈可點，受觀眾肯定。

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中國時報
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李晨2018一開年不僅和女友范冰冰合拍時尚雜誌封面，他個人也受邀擔任《男人風尚》雜誌封面人物，訪談中，李晨大方曬愛，被問到最喜歡的人，李晨毫不猶豫的答案就是「范冰冰」。他戲外深情，在中視播出的《軍師聯盟》戲裡的感情戲也讓人深刻，有著古代男人的霸氣卻又不失柔情。

出道20年的李晨從演員到擔任監製也拍過攝影集，自謙打39分，理由是1年1分，今年39歲正好39分，喜歡一步一腳印的踏實感。對於工作，他形容「我給自己選擇了一根最難啃的骨頭」，看得出他不怕吃苦、樂於挑戰，不是安於舒適圈的藝人，這和他在《軍師》中曹丕角色相似，為登上世子之位甘願苦熬。

相戀范冰冰稱幸運

與范冰冰相戀，李晨覺得是因為上輩子拯救了宇宙，這輩子才會如此幸運。他也是標準的寵妻魔人，范冰冰喜歡的，李晨可以全為她圓夢，她喜歡娃娃，李晨就親自寫信邀俄國藝術家為她量身打造人偶；求婚時，他也找來一部和范冰冰曾騎過一模一樣的摩托車，暖男做法擄獲芳心。

李晨近日在《軍師》播出劇情中，進入曹丕和曹植白熱化的世子之爭，司馬懿如何從險惡的朝堂爭鬥中，為曹丕闖出太子之路，是觀眾最入迷的看點，劇中爭鬥戲和感情戲各有比重，這也是吸引男女觀眾愛看的主因。《軍師聯盟》每周一至周五晚間8至10點在中視播出。

(中國時報)

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