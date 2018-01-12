台北福華年菜 藏失傳美味

蓬萊邨以台菜料理聞名，今年外帶年菜組合「富貴」首度納入復刻的失傳手路菜。（台北福華大飯店提供）

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中國時報
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「翡翠魚肫」魚體以豬腦、洋蔥、魚漿、鴨蛋製成。（台北福華大飯店提供）
珍珠坊推出廣東料理「高陞」外帶年菜組。（台北福華大飯店提供）

台北福華大飯店身為老字號飯店，旗下餐廳主廚各擁高廚齡深厚料理功夫，外帶年菜道地又經典，備受老饕喜愛。今年飯店3大餐廳主廚分別以台菜、江浙料理、廣東菜系，獻上「富貴」、「鴻運」、「高陞」3組外帶常溫年菜，不僅整套販售，還有豐盛單點菜色，輕鬆打造在家也能大快朵頤的五星級除夕盛宴。

蓬萊邨外帶年菜來勢洶洶，主廚王永宗將復刻失傳手路菜首度端上年夜飯桌，「富貴」套餐中的「五福拼盤」結合芹菜龍膜、五香捆蹄、藥膳醉蝦、紅糟鵝肉、沙茶肚尖等5樣經典手路菜；其中，口感似海蜇皮爽脆的芹菜龍膜十分開胃，是用豬脊髓骨中的骨髓膜曬乾製成龍膜，耗時費力，市面也罕見。

翡翠魚肫活靈活現

單點部分的「布袋金雞」也費工，在雞身內填入蛋黃、香菇、芋頭、絞肉、鳳眼果等食材，先炸後燜，一口咬下噴香的雞肉，不由得讚歎主廚手藝。最吸睛的「翡翠魚肫」貌似2條魚優游在碧綠湖水上，魚體以豬腦、洋蔥、魚漿、鴨蛋調味蒸妥後，淋上菠菜勾芡，巧思重溫早期台菜人情味。

江南春以江浙菜聞名，「紹興醉雞」是外帶年菜招牌，透過主廚劉宜嘉好手藝，雞肉嫩而入味，皮肉間的雞凍更是美味精華。碧綠鑲烏參、帝王蟹焗龍蝦、養生清燉佛跳牆燉排翅、椒鹽黃金鱸、虎掌紅燒鮑魚等大菜盡在「鴻運」7道年菜組合中。

珍珠坊的廣東料理年菜「高陞」套餐，有福祿壽五福大拼盤、津白金腿雞炖翅、蠔皇原只鮑魚、玫瑰油雞腿、清蒸龍虎斑、松露醬蒸龍蝦，象徵步步高升的臘味蘿蔔糕也在其中。

這3組外帶年菜皆為9888元，15日前訂購享9折；福華官網線上訂購為95折優惠，還送福華限定紅包袋20入和Go Yummy180元線上購物金。詳洽訂購專線：02-2326-7423。

(中國時報)

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