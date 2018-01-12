佛羅倫斯再現 男裝風采

2018年01月12日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

GUCCI於古馳花園中開設首間Gucci Osteria餐廳，並由知名米其林三星主廚Massimo Bottura掌廚。（GUCCI提供）

佛羅倫斯的古馳花園（Gucci Garden）外牆上，有一亮眼的巨型霓虹眼睛造型作品。（GUCCI提供）

Brooks Brothers為慶祝品牌200周年，特於佛羅倫斯男裝展期間舉辦2018秋冬系列大秀。（Pitti Uomo提供）

Brooks Brothers 2018秋冬系列男裝，取材品牌經典輪廓，並以當代剪裁手法詮釋摩登氣息。（Pitti Uomo提供）

Brooks Brothers亦於2018秋冬大秀中加入8套以男裝輪廓為基礎的女裝造型。（Pitti Uomo提供）

一年兩度的義大利佛羅倫斯國際男裝展（Pitti Immagine Uomo）於當地時間9日正式起跑，各品牌也為此次盛會做足準備，開雲集團旗下夯牌GUCCI及美國男裝品牌Brooks Brothers，就分別由歷史、傳統中出發，為品牌寫下另一里程碑。

GUCCI率先發難，在展會首日宣布古馳花園（Gucci Garden）正式落成，這座「花園」是以品牌2011年開幕的博物館為基礎進化而成，此一命名的選定，也呼應了創意總監Alessandro Michele擁抱自然中植物、花卉的精神核心。Michele表示：「花園是真實的，但最重要的是，它是屬於心神的。」

兩層樓的老樓房中，結合快閃作品、紀念商品專賣店、當代藝術品與品牌歷史檔案於一身，還容納了品牌首家餐廳Gucci Osteria，它的功用不再僅是陳列永久歷史作品，更是在與不同策展人與參觀者互動中，見證品牌持續與時俱進的過程。

而來自美國的男裝品牌Brooks Brothers，為歡慶創立200周年，特將2018秋冬大秀移師佛羅倫斯Palazzo Vecchio中舉辦。如品牌義大利裔執行長Claudio Del Vecchio所說：「我們不是因為歷史才成為經典，是因為我們創立經典才能成就歷史。」

這個被多任美國總統穿過的男裝品牌，這次以43套男裝及8套女裝造型重新演繹傳統。包含扣領襯衫、斜紋領帶等代表性元素，穿梭於為向紐約致敬的〈Empire State of Mind〉交響樂中，西裝塞入褲頭、泡泡紗外套與毛呢外套混穿等細節處理手法，為品牌開啟另一世紀的光輝歲月。

(中國時報)