蜜蜂工坊 友善釀甜蜜

蜜蜂工坊維尼系列鮮果蜜。（蜜蜂工坊提供）

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中國時報
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蜜蜂工坊維尼系列鮮果蜜420g、維尼手作3入、維尼紙袋。（蜜蜂工坊提供）
蜜蜂工坊阿里山、蘋果醋、藍色禮盒。（蜜蜂工坊提供）
手作蜂蜜輕便小巧，造型可愛，送禮自用都很合適。（蜜蜂工坊提供）
蜂蜜醋採用高粱醋製成，加入龍眼蜜與蘋果汁，富營養成分，酸甜滋味讓人一喝就愛上。（蜜蜂工坊提供）
蜜蜂工坊蜂蜜蘋果醋。（蜜蜂工坊提供）

蜜蜂工坊訴求守護蜜蜂、友善大地 ，打造純淨的天然蜂蜜產品，採用台灣阿里山、太魯閣等天然保護區的蜜源，並去除第一期和最後一期的蜜，選用穩定性和風味較佳的中間期蜜源。

國際檢驗標準嚴格把關

2010年開始蜜蜂工坊在德國杜夫萊因的協助之下，建立國際檢驗標準實驗室，即時監控蜂蜜的品質，高標準的嚴格把關，2015年更獲得美國迪士尼正式授權，結合最愛吃蜂蜜的小熊維尼，推出一系列包含花蜜、草本蜜，以及鮮果蜜的聯名商品，近期更增加迪士尼公主系列蜂蜜奶茶，不光是為品牌增添了許多新意，也成功將台灣蜂蜜帶進國際市場。

迪士尼系列新春嘗甜頭

蜜蜂工坊認為，品質是對消費者最大的承諾，也得到許多獎項肯定，獲選台灣百大伴手禮、數位時代人氣賣家等殊榮，蜜蜂工坊的甜蜜滋味不僅征服了台灣人的味蕾，2015年更榮獲號稱食品界米其林的比利時國際風味暨品質評鑑所（iTQi）風味絕佳賞。

響應年節優惠，品牌特別祭出迪士尼系列蜂蜜（甜蜜新年組），市價690元，優惠價499元；台灣蜜醋禮盒，內含阿里山花蜜700g、蜂蜜蘋果醋500ml，市價1600元，特價799元；迪士尼系列蜂蜜（甜蜜新年組），市價690元，優惠價499元。

(中國時報)

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